Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,463.00
BTC/USDT
115,555.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sonrası açıklamalarda bulunuyor KC-135 tipi yakıt ikmal tanker uçağı ile F16, TEKNOFEST İstanbul’da pasaj geçişi gerçekleştiriyor
logo
Yaşam

Tamire getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kediyi usta sahiplendi

Düzce'de tamir için getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kedi yavrusunun yeni yuvası tamirhane oldu.

Ömer Ürer  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Tamire getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kediyi usta sahiplendi Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Yeni Mahalle'de bulunan oto bakım servisine yaklaşık 10 gün önce tamir için bir otomobil getirildi.

Otomobili tamir etmek için kaputu açan motor ustası Mümin Ataseven, kedi sesi duydu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ataseven, bulunduğu yerden çıkardığı kedi yavrusunu sahiplendi.

Sevimli tavırlarıyla dikkati çeken "Çırak" ismi verilen kedi, zaman zaman Ataseven'in tamir yaparken omzuna da çıkıyor.

Ataseven'in yanından ayırmadığı kedi, iş yerinde çalışanların ve müşterilerin neşe kaynağı oldu.

"Hayvan sevgisi her insanda olmalı"

Mümin Ataseven, AA muhabirine, tamir için dükkana getirilen bir otomobilin kaputunu açtıktan sonra kedi sesi duyduğunu söyledi.

Hayvanı bulunduğu yerden çıkardığını anlatan Ataseven, "Kedinin çıkmasına müşterimiz de çok sevindi ama 'Ben bakamam.' dedi. Çok seyahat ettiği için almak istemedi. Biz sahiplendik burada. Güzel bir yatak hazırladım ona. İyice alıştı buraya. İsmi de 'Çırak' oldu." diye konuştu.

Tamirhanede bakımını üstlendiği kedinin hem çalışanların hem de müşterilerin maskotu haline geldiğini belirten Ataseven, "İş yaparken kucağıma geliyor, oyun oynamaya çalışıyor. Aramızda bir bağ oluştu. Müşterilerimize de çok yakın davranışlar sergiliyor." dedi.

Ataseven, hayvan sevgisinin her insanda olması gerektiğini dile getirerek, "Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Allah güç verdiği sürece de bakmaya ve kollamaya çalışacağım. Çok hareketli bir kedi. Bazen dükkandan kaçıp komşuların dükkanlarına gidiyor. Elimden geldiğince göz kulak oluyorum ama çok hareketli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 9 ülkeyle ilişkilerin 75. yılını kutluyor
Küresel Sumud Filosu'na destek için İstanbul'da pedallar çevrildi
Uşak'ın içme suyu sorununu çözecek projede su aktarılmaya başlandı
Bakan Ersoy: Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak

Benzer haberler

Tamire getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kediyi usta sahiplendi

Tamire getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kediyi usta sahiplendi

"Kissamu" projesi uluslararası literatüre girdi, yeni dönemde liselere taşınıyor

Öğrencilerine örnek olmak için sigarayı bıraktı, bağımlılıkla mücadelesini Yeşilay'da sürdürüyor

Düzce'de sepetçilik mesleği, kooperatifte yetişen kadın ustaların eliyle yaşatılacak

Düzce'de sepetçilik mesleği, kooperatifte yetişen kadın ustaların eliyle yaşatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de okul açılışına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de okul açılışına katıldı
Yürüyen merdivene ters binen kedinin yardımına vatandaş koştu

Yürüyen merdivene ters binen kedinin yardımına vatandaş koştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet