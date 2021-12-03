Suriyeli çömlek ustası 'bir avuç topraktan' rengarenk süs eşyaları yapıyor
Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin Halep ilindeki saldırılarından kaçarak Lazkiye'nin kuzeyindeki Kastara köyüne yerleşen Muhammed Kerkuş, çömlekten süs eşyaları yapıyor.
İdlib
Dedesinden miras çömlek ustalığını iç savaş ortamında sürdürmeye çalışan Halepli 31 yaşındaki Muhammed Kerkuş, el becerisiyle toprağı sanata dönüştürüyor.
Kerkuş, özel getirdiği toprağı eleyip yeteri kadar inceltiyor. Ardından suyla şekil vererek yaptığı minyatür evleri rengarenk boyuyor. Günlük 3-4 adet minyatür ev yapan Kerkuş, tanesini 20 Türk lirasından satışa sunarak ev bütçesine katkıda bulunuyor.
"Bu meslek desteklemezse yok olmakla karşı karşıya kalacak"
Muhammed Kerkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dede yadigarı olan çömlek mesleğini göç ettiği evinde devam ettirdiğini söyledi.
Çömlek sanatının içinde yaratıcılık olduğunu vurgulayan iki çocuk babası Kerkuş, "Çömlek yapımı için ince ve iyi toprak olması gerekiyor. Her toprak çömlek yapımına uygun değildir. Bir avuç topraktan güzel görünümlü renkli süs eşyaları yaptık." dedi.
Kerkuş, çömlek ustalığını çocuğuna da öğreteceğini vurgulayarak iki yıldır çömlek ustalığına yeniden ağırlık verdiğini, topraktan çok çeşitli süs eşyaları oluşturulabildiğini dile getirdi.
İç savaş nedeniyle insanların önceliğinin de değişmesiyle çömlek ustalığının yok olması riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Kerkuş, "Ustalar artık parmakla sayılıyor. Bu mesleğin desteklemezse yok olmakla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.