Dolar
13.77
Euro
15.55
Altın
1,770.05
ETH/USDT
4,552.40
BTC/USDT
56,503.00
BIST 100
1,909.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar eski bakanlardan Güldal Akşit’in vefatına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı'nda konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hak-İş Sendikasını ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Suriyeli çömlek ustası 'bir avuç topraktan' rengarenk süs eşyaları yapıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin Halep ilindeki saldırılarından kaçarak Lazkiye'nin kuzeyindeki Kastara köyüne yerleşen Muhammed Kerkuş, çömlekten süs eşyaları yapıyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet   | 03.12.2021
Suriyeli çömlek ustası 'bir avuç topraktan' rengarenk süs eşyaları yapıyor Fotoğraf: Hüsam Abdullah/AA

İdlib

Dedesinden miras çömlek ustalığını iç savaş ortamında sürdürmeye çalışan Halepli 31 yaşındaki Muhammed Kerkuş, el becerisiyle toprağı sanata dönüştürüyor.

Kerkuş, özel getirdiği toprağı eleyip yeteri kadar inceltiyor. Ardından suyla şekil vererek yaptığı minyatür evleri rengarenk boyuyor. Günlük 3-4 adet minyatür ev yapan Kerkuş, tanesini 20 Türk lirasından satışa sunarak ev bütçesine katkıda bulunuyor.

"Bu meslek desteklemezse yok olmakla karşı karşıya kalacak"

Muhammed Kerkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dede yadigarı olan çömlek mesleğini göç ettiği evinde devam ettirdiğini söyledi.

Çömlek sanatının içinde yaratıcılık olduğunu vurgulayan iki çocuk babası Kerkuş, "Çömlek yapımı için ince ve iyi toprak olması gerekiyor. Her toprak çömlek yapımına uygun değildir. Bir avuç topraktan güzel görünümlü renkli süs eşyaları yaptık." dedi.

Kerkuş, çömlek ustalığını çocuğuna da öğreteceğini vurgulayarak iki yıldır çömlek ustalığına yeniden ağırlık verdiğini, topraktan çok çeşitli süs eşyaları oluşturulabildiğini dile getirdi.

İç savaş nedeniyle insanların önceliğinin de değişmesiyle çömlek ustalığının yok olması riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Kerkuş, "Ustalar artık parmakla sayılıyor. Bu mesleğin desteklemezse yok olmakla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak
Güney Afrika'da günlük vaka sayıları hızla yükseliyor
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı
ABD'de ikinci Omicron vakası Minnesota'da görüldü

Benzer haberler

ABD güçleri, Suriye'de yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste yeni silahlı eğitim başlattı

ABD güçleri, Suriye'de yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste yeni silahlı eğitim başlattı

Suriyeli çömlek ustası 'bir avuç topraktan' rengarenk süs eşyaları yapıyor

BM'nin ev sahipliğindeki toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele vurgusu

Esed rejiminin sakat bıraktığı 6 yaşındaki çocuk protez desteği bekliyor

Esed rejiminin sakat bıraktığı 6 yaşındaki çocuk protez desteği bekliyor
Ürdün-Suriye serbest bölgesi 6 yıl sonra yeniden açıldı

Ürdün-Suriye serbest bölgesi 6 yıl sonra yeniden açıldı
DSİ'nin sınır ötesi 'su harekatı' ile 3,2 milyon kişi temiz suya kavuştu

DSİ'nin sınır ötesi 'su harekatı' ile 3,2 milyon kişi temiz suya kavuştu