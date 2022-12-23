"Spina bifida" ve "hidrosefali" hastası 7 yaşındaki Devran'ın hayali sporcu olmak
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Engin Altun'un evde ders verdiği Devran Özkurt, "Engin hocayla dersler yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. En büyük hayalim futbolcu olmak ve spor yapmak." dedi.
Ankara
bilinen "spina bifida" hastası 7 yaşındaki Devran Özkurt'un en büyük hayali sporcu olmak.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde babaannesi Resim Özkurt ve halası Gülnaz Özkurt ile yaşayan Devran, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemedi.
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Engin Altun, eğitim öğretime başlayacak öğrenciler listesinde ismi olmasına rağmen okula gelmeyen Devran'ın durumunu araştırmaya başladı.
Çocuğun engeli nedeniyle okula gelemediğini öğrenen Altun, okuma isteği ve azmi olan Devran'ın eğitim alması için kolları sıvadı.
Öğrenciye evinde akşamları ders vermeye başlayan Engin öğretmen, çocuğun okuma azmine hayran kaldı.
Altun, AA muhabirine, Devran'ın eğitimini evde almasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Özel öğrencisinin derslerinde başarılı olduğunu belirten Altun, şöyle konuştu:
"Devran'ı göremeyince ailesine ulaştım. Öğrendim ki özel bir öğrenciymiş, engelleri varmış. Öğretmen arkadaşların dersleri yoğun olduğu için, bu görev bana düştü. Ben de seve seve Devran ile ders yapmaya karar verdim. Hafta içi akşamları okuldan sonra 17.00'de geliyoruz, Devran ile evde ders yapıyoruz. Devran gayet zeki, konuşmayı çok seven bir öğrencimiz. Verdiğimiz harfleri, rakamları çok çabuk kavrıyor. Çabukça adapte oldu. Okula da götürdük Devran'ı, okulu da çok sevdi ve arkadaşlarıyla tanıştı."
Devran'ın başlarda ellerini tam kullanamadığını ancak zamanla engellerini aşmaya başladığını anlatan Altun, bu durumun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.
En büyük hayali futbol oynamak
Devran Özkurt ise derslerini ve öğretmenini sevdiğini, eğitimini sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Engin hocayla dersler yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. En büyük hayalim futbolcu olmak ve spor yapmak." ifadesini kullandı.
Babaanne Resim Özkurt da torununun anne ve basının ayrı olduğunu, bu nedenle kendilerinin ilgilendiğini aktararak, "Hocamız çok iyi. Her zaman geliyor, ders veriyor. Allah razı olsun, hocamızdan çok memnunuz." dedi.
Gülnaz Özkurt ise Devran'ın hastalığı nedeniyle belden aşağısının tutmadığını ifade etti.
Yeğeni okudukça mutlu olduklarını dile getiren Özkurt, "Devran zaten öğrenmeye açık, akıllı, zeki bir çocuk. İnşallah bu sayede daha iyi yerlere gelir. Devran'ın hayali futbolcu olmak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.