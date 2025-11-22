Dolar
Yaşam

Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

Malatya'nın Darende ilçesinde "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliye, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Ayhan İşcen  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Ziyaretçilerine huzur dolu bir ortamda ibadet etme imkanı sunan külliye, çevresini saran Tohma Kanyonu ve tarihi yapılarıyla da fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Dört mevsim binlerce misafiri ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi, doğanın yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler ayrıca, külliyede ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi ve Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi'ni gezme fırsatı buluyor.

Külliye alanındaki yüksek kayalıklara tırmanan sarmaşıklar ve etrafındaki ağaçlar, renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor.

