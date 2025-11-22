Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü
Malatya'nın Darende ilçesinde "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliye, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.
Malatya
Ziyaretçilerine huzur dolu bir ortamda ibadet etme imkanı sunan külliye, çevresini saran Tohma Kanyonu ve tarihi yapılarıyla da fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.
- Elektrik iletim hatlarında kış hazırlıkları hızlandı
- Tekirdağ'da ormanlar sonbahar renklerine büründü
- Kızılırmak Deltası her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dört mevsim binlerce misafiri ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi, doğanın yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.
Ziyaretçiler ayrıca, külliyede ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi ve Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi'ni gezme fırsatı buluyor.
Külliye alanındaki yüksek kayalıklara tırmanan sarmaşıklar ve etrafındaki ağaçlar, renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.