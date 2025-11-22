Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,713.00
BTC/USDT
83,743.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da “Gençlik Meclisi Model BM Konferansı GENCMUN'25” kapanış programında konuşuyor.
logo
Gündem

Mersin'de bazı ilçelerdeki su kesintisi sürüyor

Mersin'de altyapı çalışmaları sırasında oluşan arıza nedeniyle bazı bölgelerdeki su kesintisi devam ediyor.

Mustafa Ünal Uysal  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Mersin'de bazı ilçelerdeki su kesintisi sürüyor Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MESKİ), Hızlı Tren Projesi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırım çalışmaları kapsamında ana isale hattı deplase işlemi için 17 Kasım'da uygulanacağı duyurulan su kesintisi, çalışma sırasında oluşan arıza nedeniyle planlanandan uzun sürdü.

Su kesintisinden merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli etkilendi.

Arızanın ekipler tarafından giderilmesinin ardından kesintiden etkilenen ilçelerdeki mahallelerin büyük kısmına dün öğle saatleri itibarıyla suyun kademeli verilmesine başlandı.

Rakım farkı sebebiyle şebekedeki suyun henüz ulaşmadığı bazı bölgelerdeki vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Merkez ilçelerde kademeli yaşanan su sıkıntısının bugün tamamen sona ereceği belirtildi.

"Mecburiyetten kuyu suyu kullanıyoruz"

Kesintinin sürdüğü Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bina sakinleri, ihtiyaçlarını karşılamak için bahçelerindeki kuyu suyunu kullanıyor.

Mehmet Hakan Sarıaslan, AA muhabirine, adreslerinde uzun zamandır su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Bu nedenle kuyu suyu kullanmak zorunda kaldıklarını dile getiren Sarıaslan, şöyle konuştu:

"Bu, ne kadar sağlıklı bilemiyoruz ama mecburiyetten dolayı kullanıyoruz. Açıklamalar yalan, bize su ulaşmıyor. 6 gün boyunca duş alamadık, çamaşırlarımızı yıkayamadık. Bulaşık makinesi zaten çalışmıyor. İşe temiz gidemiyoruz, çok mağduruz. Mağduriyetimizin bir an önce karşılanmasını istiyoruz."

Sarıaslan, daha önce bu kadar uzun süreli su kesintisine şahit olmadığını anlattı.

"Bunların yaptıkları çok ayıp"

Mehmet Göler de MESKİ'nin su kesintisine ilişkin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını ifade etti.

Mağduriyetlerinin sürdüğünü söyleyen Göler, "Bunların yaptıkları çok ayıp. 'Suyu verdik.' diyorlar ama su gelmiyor. Bütün komşularımızda su yok. Ne yapacağız bilmiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşım
Sedanur öğretmenin Ağrı kırsalındaki tek öğrencisiyle sevgi dolu eğitim yolculuğu
Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Mersin'de bazı ilçelerdeki su kesintisi sürüyor

Benzer haberler

Mersin'de bazı ilçelerdeki su kesintisi sürüyor

Mersin'de bazı ilçelerdeki su kesintisi sürüyor

Mersin merkezli operasyonda gözaltına alınan 4'ü hakem 32 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 40 şüpheli yakalandı

Görme engelli halterci Gülistan'ın Mersin'de aldığı 2 madalya sevincini katladı

Görme engelli halterci Gülistan'ın Mersin'de aldığı 2 madalya sevincini katladı
Mersin'de yardımların kriz bölgelerine hızla ulaştırılmasını sağlayacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı

Mersin'de yardımların kriz bölgelerine hızla ulaştırılmasını sağlayacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 18. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 18. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet