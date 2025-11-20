Elektrik iletim hatlarında kış hazırlıkları hızlandı
Türkiye genelinde yaklaşık 76 bin kilometreyi aşan elektrik iletim altyapısında kış hazırlıkları hız kazandı.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uzman ekipler yüksek gerilim hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını helikopter destekli operasyonlarla yürütüyor. Özel bir halatla helikoptere bağlanan sepet içinde görev yapan ekipler, metrelerce yüksekte iletim hatlarındaki arıtıcı, damper, ikaz küresi ve bağlantı elemanlarının değişimini gerçekleştiriyor.
Bakanlığa bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), iletim şebekesinin kesintisiz ve güvenli işletilmesi için kış öncesi yoğunlaştırdığı çalışmalarda, Türkiye'de ve yurt dışında özel eğitim almış 25 kişilik uzman ekibi görevlendiriyor. Ekipler, 154 bin ile 400 bin volt aralığındaki yüksek gerilim hatlarında dönüşümlü olarak çalışıyor.
Kış döneminde hatlarda kar ve buz yüküne bağlı risklerin artması nedeniyle sonbahar aylarında hızlandırılan bakım operasyonlarında hava durumu, hat gerilimi ve rüzgar sürekli takip ediliyor. Böylece personel güvenliği ve şebekenin işletme sürekliliği korunuyor.
Uluslararası standartlara göre yürütülen operasyonlarda, enerji akışı kesilmeden bakım yapılabiliyor. Bu yöntem işletme güvenliğini artırırken bakım sürelerini de önemli ölçüde azaltıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonunu başarıyla tamamlayan ekipler, zaman ve iş gücü verimini artırıyor.