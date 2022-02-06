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Yaşam

Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde 6 ton sucuk ikram edildi

Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesince bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde katılımcılar için yapılan 6 ton sucuk kısa sürede tükendi.

Emrah Yaşar   | 06.02.2022
Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde 6 ton sucuk ikram edildi

Eskişehir

Sivrihisar Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci vatandaşlara sucuk ikram etti. Festivalde 6 ton sucuk tüketildiği belirtildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin meşhur lezzetlerinden dövme sucuk için bu yıl düzenledikleri festivalin coşkuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Festival için ilçeye yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 60 bin kişinin geldiğini anlatan Yüzügüllü, şöyle konuştu:

"Festivalin altıncısını düzenliyoruz. Halkımızla burada bir ilke imza atarak dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapacağız. Bunun için 25 metrekarelik tava yaptırdık. 450 kilo sucuk, 3 bin yumurtayla dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yaparak tescilleyeceğiz. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için iddialı bir girişimdeyiz. İlklerin ilçesi olan Sivrihisar bir ilki daha gerçekleştirmeyi hedefliyor."

Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz ise festivale yoğun bir ilginin bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 aydır bu etkinliğe hazırlanıyoruz. Guinness'in resmi kanalları için video kayıtları alınıyor." diye konuştu.

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