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Yaşam

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve hayvanseverler aç kalan yavru kedi için seferber oldu

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve hayvanseverler, aç kalan kedi yavrusunun imdadına yetişti.

Halife Yalçınkaya   | 01.05.2021
Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve hayvanseverler aç kalan yavru kedi için seferber oldu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meraküm Mahallesi Esentepe TOKİ'de oturan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sokağa çıkamayan Rabiye Aman, bir arkadaşının bularak kendisine getirdiği yavru kediyi beslemek istedi.

Aman, uzun süre uğraşmasına rağmen sütü içmeyen kediye "süt anne" bulmaya karar verdi.

Çayyurt Mahallesi'nde oturan Gül Dursun ile telefonda görüşüp yavru kediye "süt anne" bulan Aman, durumu Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine Aman'ın evine giden ekipler, yavru kediyi alarak Dursun'un evindeki kedinin yanına bıraktı.

Rabiye Aman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kediyi bir arkadaşının bulduğunu anlatarak "Evde kedim olduğu için arkadaşım bana getirdi. Şu anda bakmam mümkün değil, küçük olduğundan anne gerekiyor. Tanıdığım birileri vardı. Onları aradım 'getirin, bizde anne kedi var' dediler. Bunun üzerine ben de Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedim. Onlar da hemen geldiler. İlgilendikleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Aç kalan yavru kediyi evinin bodrumunda beslediği sokak kedilerinden "Şeker"in yanına bırakan Gül Dursun ise "Bir bayan bu kediyi bulmuş, bana telefon ettiler. Vefa Sosyal Destek ekibini aramışlar, onlar da bize yardımcı oldu, getirdiler. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

İhbarı aldıklarında hemen harekete geçtiklerini anlatan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Ahmet Özdemir de "Bize yavru kediyi farklı bir mahallede bulunan anne kediyle buluşturmak istediklerini söylediler. Biz de ekiplerimizle anında müdahale ettik. Yavru kediyi, anne kediyle buluşturduk. Anne kedi de yavru kediyi kabul etti. Yavrumuz hayata tekrar tutundu. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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