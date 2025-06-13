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Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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