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Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti

Emine Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alacak öğrencileri kutladı.

Kaan Bozdoğan  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerine kavuşacak olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir eğitim yılını daha başarıyla tamamlayarak dinlenmeyi hak ettiler. Bütün çocuklarımıza, ufuklarını genişletecek yeni bilgileri ekranlardan öğrendikleri değil, deneyimleyerek keşfettikleri bir tatil dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.

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