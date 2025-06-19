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Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Erol Değirmenci, Hamdi Dindirek  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Hadımköy'deki lojistik deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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