Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Hadımköy'deki lojistik deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kapladı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.