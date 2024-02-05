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Yaşam

Sivas'ta emekli öğretmen çift, TSKGV ve AFAD'a 1 milyon lira bağışladı

Sivas'ta emekli öğretmen Filiz ve Mehmet Çelik çifti, emekli ikramiyeleri ve birikimlerinden oluşan 1 milyon lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışladı.

Halife Yalçınkaya  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Sivas'ta emekli öğretmen çift, TSKGV ve AFAD'a 1 milyon lira bağışladı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya - AA

Sivas

Kentte çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Mehmet (59) ve eşi Filiz Çelik (55), 26 yıllık çalışma hayatlarının ardından geçen yıl emekli oldu.

Çift, emekli ikramiyeleri ve birikimlerinden oluşan toplam 1 milyon lirayı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde TSKGV ile AFAD'a bağışladı.

Bağışları yapan öğretmen çifti makamında ağırlayan Vali Yılmaz Şimşek, teşekkür belgesi takdim etti.

Çifti örnek davranışlarından dolayı kutlayan Şimşek, "İnanıyorum ki bu anlamlı davranışları herkese, her meslek mensubuna örnek olur, bağışların devamı da gelir." dedi.

Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli ikramiyelerini anlamlandırmak için bağış yaptıklarını anlatan Mehmet Çelik ise şunları kaydetti:

"Yıllarca çalıştık, sonunda emeklilik süremiz geldi, devletimiz bize bir ikramiye layık gördü. Paramızı aldık herkes gibi planlar yaptık ama asrın felaketinin ardından hayallerimizi ertelemeye başladık. Bunlarla birlikte çok yakınımızda savaşlar oldu. Çocukların güvenli bir ülkede yaşaması gerektiğini gördük. Bizim için çok anlamlı olan ikramiye devletimizle, milletimizle paylaşınca anlamlıydı, biz de bunu yapmaya çalıştık. Biz bu ülkeye kurban oluruz."

İkramiyeyi ve birikimlerini devletin yanında olduklarını göstermek için bağışladıklarını dile getiren Filiz Çelik de "Devletimizin yanındayız. Devletimiz o büyük felaket olduğu zaman yaraları sardı, sarıyor ve saracaktır. İşte bu yaralar sarılırken çorbada bir nebze bizim de tuzumuz olsun istedik. Umarım bir domino taşı etkisi yaratırız." diye konuştu.

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