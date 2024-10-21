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Yaşam

Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Serhat Zafer  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

Sivas

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan ve ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri etkileyen yayla, kar yağışıyla birlikte kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Yayla, kar yağışının ardından sessizliğe büründü.

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