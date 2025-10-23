Dolar
41.98
Euro
48.83
Altın
4,110.93
ETH/USDT
3,892.00
BTC/USDT
109,493.00
BIST 100
10,634.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Yaşam

Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde şelaleler, sonbahar renklerine bürünen doğada ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Ramazan Özcan  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor Fotoğraf: Ramazan Özcan/AA

Sinop

İlçeye bağlı Satı köyü sınırlarında, gürgen, meşe ve kestane ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda biri yaklaşık 20 metre, diğeri yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen iki şelale dronla görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ağaçların sarardığı bölgede kayalardan dökülen şelaleler doğa tutkunlarını bölgeye davet ediyor.

Satı Köyü Muhtarı Aslan Sönmez, AA muhabirine, herkesi köylerine gelip bu güzelliği görmeye davet ettiğini söyledi.

Sönmez, "Ancak doğamızı korumak için çöplerimizi doğaya atmamamız gerekiyor. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım." uyarısında da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerin "yağmur ormanları" mercan resifleri iklim krizinin gölgesinde yok oluyor
Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 8,7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı
Yargıtay, iş arkadaşının gizlice fotoğrafını çekmeyi "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu saydı
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor

Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor

Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu sonbahar renkleri arasında doğa tutkunlarını ağırlamayı bekliyor

Fay kırığıyla oluşan Suuçtu Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor

Trabzon'daki Taşlıyatak Yaylası ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Trabzon'daki Taşlıyatak Yaylası ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
Ballıkayalar Kanyonu ziyaretçilerini sonbaharın renkleriyle karşılıyor

Ballıkayalar Kanyonu ziyaretçilerini sonbaharın renkleriyle karşılıyor
Uludağ'da sonbahar renkleri hakim oldu

Uludağ'da sonbahar renkleri hakim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet