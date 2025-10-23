Sinop'ta şelaleler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor
Sinop'un Türkeli ilçesinde şelaleler, sonbahar renklerine bürünen doğada ayrı bir güzellik oluşturuyor.
Sinop
İlçeye bağlı Satı köyü sınırlarında, gürgen, meşe ve kestane ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda biri yaklaşık 20 metre, diğeri yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülen iki şelale dronla görüntülendi.
Ağaçların sarardığı bölgede kayalardan dökülen şelaleler doğa tutkunlarını bölgeye davet ediyor.
Satı Köyü Muhtarı Aslan Sönmez, AA muhabirine, herkesi köylerine gelip bu güzelliği görmeye davet ettiğini söyledi.
Sönmez, "Ancak doğamızı korumak için çöplerimizi doğaya atmamamız gerekiyor. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım." uyarısında da bulundu.
