Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,424.80
BTC/USDT
107,290.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kaspamında düzenlenen panele katılıyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Yaşam

Siirt'te 4 yıl önce dikilen Trabzon hurması fidanları ilk meyvelerini verdi

Siirt'in Pervari ilçesindeki çiftçiler, 4 yıl önce diktikleri Trabzon hurması fidanlarının ilk meyvesini kasım ayında yapacakları hasat döneminde toplayacak.

Mehmet Niyazi Deniz  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Siirt'te 4 yıl önce dikilen Trabzon hurması fidanları ilk meyvelerini verdi Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Siirt merkez ve Pervari ilçesinin Botan Çayı kenarındaki bahçelerde, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının uyguladığı "Alternatif Ürünlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeyle Trabzon hurması fidanı desteği sağlandı.

İl genelinde 4 yılda toplam 1 milyon 212 bin lira maliyetle 17 bin Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Sulamanın yapıldığı bölgede maliyeti düşük, kolay yetiştirilebilen Trabzon hurması üretimine yönelen çiftçiler, ağaçların meyve vermesiyle ilk hasadı bu yıl kasım ayında yapacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Önümüzdeki yıl 10 bin hurma fidanı dağıtacağız"

Pervari'deki bahçelerde incelemede bulunan ve üreticilerin taleplerini dinleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, Siirt'te ürün çeşitliliğini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçenin daha çok fıstık, nar ve üzümle bilindiğini ancak son yıllarda hurma ve kayısı gibi alternatif ürün yetiştiriciliğiyle de öne çıktığını belirten Şanverdi, "Özellikle hurma çeşitleriyle, kayısı ve benzeri alternatif ürünlerimizle Pervari'yi meyveciliğin merkezi haline getirmek istiyoruz. Meyve yetiştiriciliği için uygun iklimsel koşullara sahip ilçemizde İl Özel İdaresinden alınacak destekle hurma üretimini yaygınlaştıracağız." dedi.

Şanverdi, gelecek yıldan itibaren 10 bin hurma fidanını başta Pervari olmak üzere il genelindeki çiftçilere dağıtacaklarını vurgulayarak, desteklemelerin çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda her yıl artarak devam edeceğini bildirdi.

"Ürettiğim cins az ürün veriyor ama çok kaliteli"

Pervari'ye bağlı Gökçekoru köyü Gökbel mezrasındaki 50 dönüm alanda Trabzon hurması üreten Medeni Özcan da 4 yıl önce alternatif ürün olarak diktiği fidanların bu yıl meyve verdiğini söyledi.

Kasımda ilk hasadı yapmaya hazırlandığını anlatan Özcan, "Ülke genelinde yetiştiriciliği çok az olduğu için piyasası güzel olur diye hurma üretimine yöneldik. Ürettiğim cins az ürün veriyor ama çok kaliteli. Olgunlaşan ürünü kasım ayının ilk haftasında toplayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

Siirt'te 4 yıl önce dikilen Trabzon hurması fidanları ilk meyvelerini verdi

Siirt'te 4 yıl önce dikilen Trabzon hurması fidanları ilk meyvelerini verdi

Isparta'daki yaylalarda konargöçer arıcılar bal hasadına hazırlanıyor

Siirt'te 2 bin 156 rakımlı yaylada tescilli Pervari balının üretimi için "tatlı mesai"

Uşak'ta kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday tohumlarının ekili olduğu tarlalarda hasat yapıldı

Uşak'ta kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday tohumlarının ekili olduğu tarlalarda hasat yapıldı
Görme engelli atlet kardeşlerin hedefi, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya

Görme engelli atlet kardeşlerin hedefi, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya
Siirt'te çekirgelere karşı dronla ilaçlama yapılıyor

Siirt'te çekirgelere karşı dronla ilaçlama yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet