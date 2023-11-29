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Yaşam

Siirtli eğitimci hayalini gerçekleştirerek eğitim gördüğü okula müdür oldu

Siirt'te okuduğu okulda müdür olarak görev yapan Uğur Işık, kendisiyle aynı sıralarda eğitim gören öğrencilerinin geleceğe hazırlanması için çalışıyor.

Fecri Barlık  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Siirtli eğitimci hayalini gerçekleştirerek eğitim gördüğü okula müdür oldu Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Merkezde bulunan, daha önce Evren İlköğretim Okulu, şu an ise Said Nursi Ortaokulu olarak hizmet veren okula 1996'da başlayan Işık, Siirt Atatürk Lisesinden sonra Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Eruh ilçesine bağlı Bağgöze Ortaokuluna 2013 yılında atanan ve farklı okullarda görev yaptıktan sonra geçen yıl Said Nursi Ortaokuluna müdür olarak atanan Işık, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

"Burada doğup büyüdüğüm için aileleri, velileri çok iyi tanıyorum"

Işık, AA muhabirine, çocukluğundan beri en büyük hayalinin ilkokul sıralarında oturduğu okulda görev yapmak olduğunu ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukluğunun okulun bulunduğu bölgede geçtiğini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Allah da nasip etti, 2022'de okul müdürü olarak göreve başladım ve görevimi de en iyi şekilde sürdürüyorum. Buradaki ortama yabancı olmadığım, burada doğup büyüdüğüm için aileleri, velileri çok iyi tanıyorum. Bundan dolayı da bir sorun karşısında çözümün nasıl olacağını çok iyi biliyorum. Veliler, öğretmen ve öğrenciler hatta tüm paydaşlarda birlikte çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sanat, kültür, sportif faaliyetlerde bulunuyoruz."

"Burada görev yapmak benim çocukluk hayalimdi"

İlkokula gittiği sıralarda imkanların kısıtlı olduğunu dile getiren Işık, şu anda devlet desteğiyle öğrencilerin başarılı bir eğitim süreci geçirmesi için her türlü imkanın sağlandığını anlattı.

Ücretsiz ders kitapları, akıllı tahtalar, teknoloji alanında atılan adımlarla bu dönemdeki öğrencilerin çok şanslı olduğunu ifade eden Işık, şöyle devam etti:

"Bu öğrencilerin başarıyı yakalamaları daha kolay olacaktır. Yeter ki onlara hareket etmeyi öğretelim. Öğrencilerimize kıyas yapıyoruz, kendi dönemimiz ile bugün arasındaki durumu, hangi şartlarda eğitim aldığımızı kıyaslayarak aslında şanslı olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu şansı doğru değerlendirmek gerekir. Rehberlik çalışmalarımızda bunları anlatıyoruz. Velileri de bilinçlendiriyoruz. Evde çocukları kontrol edemeyiz. Velilerle irtibatlı bir şekilde onları bilgilendiriyoruz. Teknolojinin avantaj ve dezavantajlarını anlatıyoruz. Burada görev yapmak çocukluk hayalimdi. Mezun olduğu okulda çalışmanın ve okulunun bir parçası olmanın herkesin hedefi olduğunu düşünüyorum. Şu an beraber büyüdüğüm çocukluk arkadaşlarımın çocukları benim öğrencilerim arasında."

"Başarılı olmamız için çok gayret gösteriyor"

Öğrencilerden Hiranur Aktaş da okul müdürü Işık'ın kendileri için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.

"Uğur hoca bu sıralarda büyümüş, onun değerini bilmemiz gerekir. Başarılı olmamız için çok gayret gösteriyor." diyen Aktaş, büyüyünce doktor olup Işık gibi memleketine hizmet etmek istediğini belirtti.

Dılğaz Altın da yazılım mühendisi olmak istediğini anlatarak, "Uğur hoca çok iyi bir insan, bizim iyi bir yere gelmemiz, güzel bir mesleğe sahip olmamız için çok çabalıyor, bize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

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