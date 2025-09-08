Dolar
Eğitim

Okullarda ilk ders "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi, "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla yapıldı.

Buğrahan Ayhan  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Okullarda ilk ders "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlik planlamaları kapsamında ilk ders, "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterildi.

Ayrıca tüm ilkokullarda, öğrencilere bakımlarını yapıp uygun zamanda toprakla buluşturmaları için fidan dağıtıldı. Ortaokul ve liselerde sulanabilir alanlarda dikim etkinlikleri planlandı.

Okullarda, doğa sevgisinin oluşması, "Yeşil Vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların yıl boyunca yürütülmesi hedefleniyor.

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında yeni eğitim öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları da düzenlenecek.

Öte yandan, okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenmişti. Ortaokula başlayan öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması için bu hafta yapılacak rehberlik çalışmaları da 12 Eylül'e kadar devam edecek.

"Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa filme, Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) ulaşılabiliyor.

