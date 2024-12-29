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Yaşam

Sezonu dün açan Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin kişiyi ağırladı

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve dün sezon açılışını yapan Davraz Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti.

Yalçın Çelen  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Sezonu dün açan Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin kişiyi ağırladı

Isparta

Batı Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen ve kış turizminde son yılların önemli değeri haline gelen Davraz'da yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu dolayısıyla çok sayıda kayak tutkununun ziyaret ettiği merkezde, yoğunluk yaşandı.

Son yıllarda yeterli kar yağmadığı için sezonu geç açılan Davraz'ı iki günde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti.

Öte yandan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, merkezde vatandaşların güvenliği için teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kayak merkezinde düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim ediyor.


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