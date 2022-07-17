Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,362.00
BTC/USDT
21,534.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 44 rakımda yer alan Asboğa Gölü, doğal güzelliğiyle cezbediyor.

Hüseyin Demirci   | 17.07.2022
Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 13 bin 800 metrekarelik alana sahip göl, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlıyor.

Gölü ziyaret eden doğasever ve fotoğrafçılar, buranın bir an önce turizm destinasyonu içinde yer alması gerektiğini belirtiyor.

Doğasever Tülin Cellat, AA muhabirine, Asboğa Gölü'nün Çıldır Gölü gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gölün çevre düzenlemesiyle birlikte turizm konsepti içine alınması gerektiğini belirten Cellat, "Burası kışın Çıldır Gölü gibi atlı kızaklarla gezilebilir. Yaz ve kış turizmi için etkili olacağını düşünüyorum. Gölde ördekler, kuşlar, yusufçuk böcekleri, çevrede endemik bitkiler var. Yani herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Vatandaşlardan Fatih Çağır ise yerli ve yabancı turistleri göle beklediklerini ifade ederek, "Asboğa Gölümüz yaz ve kış turizme katkı sunması lazım. Çünkü gölün manzarası çok güzel, turizm sektörüne açılırsa değerinin çok güzel olacağını düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı
Kapıkule'den bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı
Konya'da dinlenme tesisinde yangın çıktı
MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Benzer haberler

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Kayseri'de 752 kilometrekarelik iç sularda jandarma görev başında

Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı

Kars ormanlarındaki fotokapanlar bilimsel çalışmalara ışık tutuyor

Kars ormanlarındaki fotokapanlar bilimsel çalışmalara ışık tutuyor
Sulak alanlarda ortaya çıkan Yusufçuk böceği Sarıkamış'ın doğasına renk kattı

Sulak alanlarda ortaya çıkan Yusufçuk böceği Sarıkamış'ın doğasına renk kattı
Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü