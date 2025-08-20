Dolar
Yaşam

Bozayıların Nemrut Krater Gölü'nde serinlediği anlar görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayıların, serinlemek için Nemrut Krater Gölü'ne girdiği anlar kaydedildi.

Berfin Sidar Aşit  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Bitlis

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar, bölgeye giden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin kimi zaman elleriyle beslediği, kimi zaman da yaşam alanlarına yiyecek bıraktığı bozayılar, sıcak havadan bunalarak Nemrut Krater Gölü'ne girdi.

Suda bir süre kalan bozayı ve 2 yavrusunun suda serinlediği anlar kameraya yansıdı.

Bölgede sürekli gözlem yapan ve ayıların sudaki eğlenceli anlarını görüntüleyen Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, ayı ve iki yavrusunun sık sık insanların bulunduğu alanlara geldiğini söyledi.

Bazı ziyaretçilerin ayıları elleriyle beslediğini, özçekim yapmaya çalıştığını anlatan Önen, şunları kaydetti:

"Ayıların saldırgan davranışlar sergileme ihtimali var. Bu tür karşılaşmalar yaralanmalara neden olabilir ya da hayvanlar zarar görebilir. Bu durum, ayıların doğal beslenme alışkanlıklarını bozarak insanların bulunduğu alanlara daha sık gelmelerine neden oluyor. Yetkililer, bölgede yüzülmemesi ve yaban hayvanlarının elle beslenmemesi konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıları dikkate alalım."

