Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda konuşuyor.
logo
Spor

Milli para yüzücü Defne Kurt'tan 5. dünya şampiyonluğu

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Milli para yüzücü Defne Kurt'tan 5. dünya şampiyonluğu

Ankara

Milli para yüzücü Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalindeki 1.06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da törenlerle kutlandı
Küresel Sumud Filosu'na Antalya'dan katılan aktivistler, Gazze'ye ulaşmakta kararlı
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes kayıtsız kalsa dahi coğrafyamızdaki acılara duyarsız kalamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü kutladı

