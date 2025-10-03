Dolar
41.69
Euro
48.97
Altın
3,863.36
ETH/USDT
4,452.50
BTC/USDT
119,800.00
BIST 100
10,974.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Gündem

İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanağın ve lodosun etkili olacağını bildirdi.

Hasan Hüseyin Kul  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah görülen hafif yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve akşama kadar kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği vurgulandı.

Açıklamada, kentte bu sistemin pazar sabahına kadar etkili olmasının beklendiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak, yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa dönecek. Akşam saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışlarda, metrekareye 10 ila 20 kilogram su düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın lodos yönünden saatte 15 ile 45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi. Cumartesi gününün de yağışlı olması beklenirken, pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Ormanlar "ORİKEM Projesi" ile gece gündüz fotokapanlarla korunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu

İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu

İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Rusya ile Ukrayna karşılıklı 185 esir asker ve 20 sivil takası yaptı

Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi

Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet