Dolar
41.28
Euro
48.57
Altın
3,657.89
ETH/USDT
4,524.90
BTC/USDT
114,856.00
BIST 100
10,961.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi
logo
Yaşam

Sapanca Gölü çevresinden 2 ton atık toplandı

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde suyun çekildiği kıyı kısımlarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince ilk etap çevre temizliği yapıldı.

Mine Yıldırım  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Sapanca Gölü çevresinden 2 ton atık toplandı

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kuraklığın etkisiyle suyun çekildiği kıyılarda başlatılan ve etaplar halinde ilerleyecek temizlik çalışmasının ilk etabında 50 dönümlük alanda göl ekosistemine zarar veren 2 ton atık toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde 25 kişilik ekiple başlatılan çalışmada, plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal hurdaların yanı sıra araba lastikleri ve koltuk gibi göl havzasında büyük tahribat yaratacak atıklar da yer aldı.

Açıklamada, göl çevresinde piknik için yakılan ateşlerden kalan kül ve közlerin ekosisteme ciddi zarar verdiği vurgulanarak, "Ekiplerimiz temizlik sırasında gölün çekilen kısımlarında büyük miktarda mangal kömürü ve küle rastladı. Bu tür sorumsuzluklar, gölün doğal yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Göl havzasında yakılan ateş ve atılan her çöp, gölde yaşayan onlarca canlının hayatını tehlikeye atmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gölü besleyen derelerde ve havza boyunca temizlik faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlattığımız temizlik projesiyle gölümüzü kirleten unsurları ortadan kaldırarak hem çevreyi koruyor hem de gelecek nesillere daha temiz bir içme suyu kaynağı bırakıyoruz. İlk etap çalışmalarımızı tamamladık, havza genelinde çalışmalarımız titizlikle devam edecek. Vatandaşlarımızdan doğaya çöp bırakmamaları konusunda hassasiyet bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da toplu ulaşımdaki zam U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
Türk Kızılay, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelere destek verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailesine ulaştı
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Benzer haberler

Sapanca Gölü çevresinden 2 ton atık toplandı

Sapanca Gölü çevresinden 2 ton atık toplandı

Sakarya'da Çilek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi

Çam Dağı'nda renk cümbüşüyle bütünleşen sis bulutu güzel manzara oluşturdu

Çam Dağı'nda renk cümbüşüyle bütünleşen sis bulutu güzel manzara oluşturdu
Kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nin suyla buluştuğu an vatandaş tarafından kaydedildi

Kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nin suyla buluştuğu an vatandaş tarafından kaydedildi
Sakarya'nın 12 ilçesinde yetiştirilen aronyada hasat zamanı

Sakarya'nın 12 ilçesinde yetiştirilen aronyada hasat zamanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet