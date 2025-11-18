Samsun'da 43 yıllık Türkçe öğretmeni düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Türkçe öğretmeni olarak 43 yıl görev yapan Zeki Selen törenle emekliye ayrıldı.
Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu'nda meslek hayatının son 26 yılını geçiren Selen için veda töreni yapıldı.
Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende Selen, 6/B sınıfında son dersine girerek öğrencileriyle vedalaştı, ardından okul bahçesinde yaptığı konuşmada öğrencilere eğitimin ve okumanın önemini anlattı.
Okul Müdürü Mustafa Avcı, törende yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin yüreğine dokunduğunuz her an için, yeşerttiğiniz her fidan için teşekkür ediyor, emeklilik hayatınızda sağlık ve huzur diliyorum." dedi.
Programda mesai arkadaşları tarafından Selen'e çiçek ve plaket takdim edildi. Törende bazı öğretmenler ve öğrenciler duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Yıllar boyunca binlerce öğrencinin hayatına dokunan Zeki Selen, "Öğrencilerimle geçirdiğim her an benim için çok değerliydi." ifadelerini kullandı.