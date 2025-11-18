Dolar
42.34
Euro
49.16
Altın
4,057.52
ETH/USDT
3,055.60
BTC/USDT
91,484.00
BIST 100
10,725.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Samsun'da 43 yıllık Türkçe öğretmeni düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Türkçe öğretmeni olarak 43 yıl görev yapan Zeki Selen törenle emekliye ayrıldı.

Tuğçe Turgu  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Samsun'da 43 yıllık Türkçe öğretmeni düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti

Samsun

Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu'nda meslek hayatının son 26 yılını geçiren Selen için veda töreni yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende Selen, 6/B sınıfında son dersine girerek öğrencileriyle vedalaştı, ardından okul bahçesinde yaptığı konuşmada öğrencilere eğitimin ve okumanın önemini anlattı.

Okul Müdürü Mustafa Avcı, törende yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin yüreğine dokunduğunuz her an için, yeşerttiğiniz her fidan için teşekkür ediyor, emeklilik hayatınızda sağlık ve huzur diliyorum." dedi.

Programda mesai arkadaşları tarafından Selen'e çiçek ve plaket takdim edildi. Törende bazı öğretmenler ve öğrenciler duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıllar boyunca binlerce öğrencinin hayatına dokunan Zeki Selen, "Öğrencilerimle geçirdiğim her an benim için çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası
Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak
Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çalık'ın dijitallerindeki ses kayıtlarında "rüşvet" iddiası

Benzer haberler

Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı

Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı

Samsun'da 43 yıllık Türkçe öğretmeni düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
Bakan Tekin: Orta Asya kavramı yerine 'Türkistan' kavramını müfredata ekledik

Bakan Tekin: Orta Asya kavramı yerine 'Türkistan' kavramını müfredata ekledik
Floor Curling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Floor Curling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet