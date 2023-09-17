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Yaşam

"Sakin şehir" Güdül, "halatla atlama" tutkunlarına ev sahipliği yapıyor

Başkentin "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Güdül'ün Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen İnönü Mağaraları, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Emin Sansar, Alican Ocak, Müjdat Genç  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
"Sakin şehir" Güdül, "halatla atlama" tutkunlarına ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanarak 2012'den bu yana kayalıktan halatla atlama (rope jumping) ile uğraşan RJTurkey ekibi rehberliğinde 15-17 Eylül'de Ankara'da ilk kez düzenlenen etkinlikte, 70 metrelik kayalıktan halatla atlama deneyimi yaşayan extrem spor tutkunları heyecanlı anlar geçirdi.

Aileleri ve yakınlarıyla etkinlik alanına gelen 150 sporcu, atlamanın yapıldığı kayalığın yanında bulunan Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen İnönü Mağaraları ve tünellerini de keşfetme imkanı buldu.

Etkinlik alanını ziyaret eden Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bölgenin tarihi değeri olduğunu, alanda başka güzel projelerinin de bulunduğunu belirtti.

Yalçın, etkinlik için daha önce deneme yaptıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer mercilerden izin aldıklarını ifade ederek, "İyi oldu, başarılı oldu. Bundan sonra da inşallah sürekli yapacağız. Aileler geliyor, çok talep olmuş. Ben fazla talep olmaz diyordum, hani tehlikeli gibi görünüyor ama sırada insanlar bekliyor. İnşallah bundan sonra bunu kalıcı hale getireceğiz. Ankara'mıza kazandıracağımız bir etkinlik olacak. Biz de Güdül Belediyesi olarak bu organizasyonun içindeyiz. İnşallah bundan sonraki günlerde de devam edecek. Rope jumping değişik bir spor etkinliği. İnsanların adrenalini yüksek oluyor. Güzel bir etkinlik oldu bizim için." diye konuştu.

Güdül'ün Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını yüksek bir puanla aldığına işaret eden Yalçın "O bir turizm zinciri, uluslararası bir zincir. Tabii bu etkinlik de buna katkı sağlıyor. Aslında bir adrenalin, hareket var ama o sakinliğe de bir katkı sağlıyor. İnşallah yurt dışından da misafirlerimiz gelecek. İnsanları Güdül'e bekliyoruz. Sorgun göletimiz var, orası da çok güzel. Mağaralarımız, tarihi Roma hamamımız, kaplıcalarımız var. Güdül'ün bu güzel değerleri var. Bunlara bütün Ankaralıları, herkesi davet ediyoruz. Gelsinler Güdül'ü görsünler." şeklinde konuştu.

Rope jumping yapan Enes Top da "Ankara'dan katılıyorum. 2 haftadır bekliyorum. 2 hafta önceden rezervasyon yaptırmıştım. Buraya gelene kadar önce tereddüt ettim ama gelince heyecan gidiyor. Ortam çok güzel, insanlar da samimiler, heyecanı gideriyorlar. Biraz da yukarı çıkınca hissediyorsunuz. Tam atlamak üzereyken bacaklarınızda titreme oluyor. Fotoğrafı çektirip tamam yeter artık ayrılmak istiyorum diyorsunuz. Yukarıda hocalar güvenilir olduğunu gösteriyor. Atlayınca zaten iki saniye ya da üç saniye sürdüğünü hissettim ama herhangi bir şey hatırlamıyor gibiyim. Atladıktan sonra bir hafiflik hissediyorsunuz buna da değiyor, atlamanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal da aktivitenin çok eğlenceli ve zevkli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’nin her yerinden buraya gelmiş arkadaşlarımız var. Burada 3 günde dolu dolu bir aktivite oluyor. Ekip çok profesyonel, öncelikle onu söylemek istiyorum. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmesinler. Belediyemiz de burada çok yardımcı olmuş. Buraya geliş imkanlarıyla ilgili kolaylıklar sağlıyor. Burada kamp alanlarında bize yardımcı oldular. Bunların hepsinden öte atlamak çok zevkliydi, çok eğlenceliydi. O adrenalin duygusu bağımlılık yapabiliyor. Dünyadaki en güzel bağımlılık bence adrenalin bağımlılığı. Herkese tavsiye ediyorum. Güvenlik üst düzey. Hiç kimse korkmasın. Yaklaşık 4 saniye düşüyorsunuz, Güdül için konuşuyorum. Rope jumping ekibinin diğer etkinliklerinde daha uzun düşüşler gerçekleşebiliyor. Daha sonrasında siz bir süzülüş bekliyor. Gayet zevkli güzel bir süzülüş."

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