Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.49
Dolar
5.76
BIST 100
90,345.63
Altın
1,336.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir depoda çıkan meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
logo
Yaşam

Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ahmet Özler   | 06.06.2019
Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor

Karabük

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor.

Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.

İçine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortamda dönüşen yolda ilerleyen sürücüler, manzaranın tadını çıkartıyor.

Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobap ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.

"Tek başına bir turizm çekim alanı"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi Bartın'a bağlayan ve orman yolundaki ağaç tünellerin, tek başına bir turizm çekim alanı olduğunu söyledi.

Köylüler tarafından yolun kenarlarında hizmet verilmeye başlandığını, yetiştirdikleri doğal ürünleri sattıklarını anlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Gerçekten ülkemizde görülmesi gereken özel alanlardan ağaç tüneller. Kendiliğinden yüzyıllar içinde oluşan tüneller, görenleri büyülüyor. Bizim ilçemizde yılda 1,5 milyon turisti ağırlama hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda alternatif turizm alanları oluşturmak gerekiyor. Tarihimizin yanında bizim doğal zenginliklerimiz de çok fazla. Dünyaca ünlü kanyonlara sahibiz. Ülkemizin 4. büyük mağarası ilçemizde. Karabük orman alanı bakımında ülkemizde ilk sıralarda. Hal böyle olunca bu doğal güzellikler kendiliğinden oluşuyor. İlçemize gelen turisti daha fazla tutabilmek için bu tür alanların önemi büyük. Bu yolumuz da bunlardan birisi. Ben herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

'Korumanın başkenti'nde sıfır atık dönüşümü

'Korumanın başkenti'nde sıfır atık dönüşümü

Bayramda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak

Bayramı 'geçmişe yolculuk' yaparak geçirecekler

'Korumanın başkenti'nde müze sayısı artacak

'Korumanın başkenti'nde müze sayısı artacak
Yerli otomobile yerli çelik KARDEMİR'den

Yerli otomobile yerli çelik KARDEMİR'den