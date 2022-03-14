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Yaşam

Protezli beden eğitimi öğretmeni, hem okulda hem de havuzda şampiyon yetiştiriyor

Kahramanmaraş'ta küçük yaşlarda geçirdiği trafik kazasında bacaklarını diz altından kaybeden 41 yaşındaki Ali Uzun, milli yüzücü geçmişiyle hem öğrencilerinin hem de sporcularının kariyerine katkı sunuyor.

Tunahan Akgün   | 14.03.2022
Protezli beden eğitimi öğretmeni, hem okulda hem de havuzda şampiyon yetiştiriyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta küçük yaşlarda geçirdiği trafik kazası sonucu 2 bacağına protez takılan ve hayalinin peşinden giderek öğretmen olan Ali Uzun, okulunda öğrencilerinin, antrenörlük yaptığı yüzmede de sporcularının şampiyonluğuna katkı sunuyor.

6 yaşındayken kamyonun çarpması sonucu bacaklarını diz altından kaybeden ve protezle hayatını sürdüren 41 yaşındaki Uzun, 1990'lı yıllarda bir öğretmeninin tavsiyesiyle yüzmeye başladı.

Katıldığı turnuva ve müsabakalarda elde ettiği başarılarla milli takıma seçilen Uzun, alanında çeşitli uluslararası başarılar elde etti.

Hayali olan beden eğitimi öğretmenliğini Deniz Bitmiş Ortaokulu'nda sürdüren Uzun, okulda kurduğu badminton takımıyla 9 kupa kazandı.

Yüzmeden de hiçbir zaman vazgeçmeyen ve engelli bireylere rol model olan Uzun, okuldan arta kalan zamanlarda da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı havuza giderek antrenörlüğünü yaptığı Kahramanmaraş Engelliler Kulübü sporcularını müsabakalara hazırlıyor.

Havuzdan çeşitli kulvarlarda paralimpik şampiyonlar çıkaran Uzun, azmiyle çevresindeki örnek oluyor.

Çanakkale ve İstanbul boğazlarını yüzerek geçti

Ali Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacaklarını kaybetmesine rağmen spor yapmaktan vazgeçmediğini, yüzmede birçok uluslararası müsabakaya katıldığını anlattı.

1993'ten bu yana yüzdüğünü, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını defalarca yüzerek geçtiğini, 3 kez dünya, birçok Avrupa ve Türkiye şampiyonasına katıldığını belirten Uzun, 2 kez de paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil ettiğini aktardı.

Protezli bacaklarının kendisini yıldırmadığını ve bunun kendisini daha çok çalışmaya ittiğini dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Üniversite yıllarında badminton ile tanıştım. Onun çerçevesinde de okulda badminton takımı kurdum. Ortaokul düzeyinde 4 badminton takımım var. Okulumuz 9 kupayı badminton branşından kazandı. Velilerimiz izin veriyor, destekliyor. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederek oradan badminton sporuna yönlendiriyorum. Ayrıca iyi oynayanları il badminton takımına yönlendirerek badminton sporuna sporcu kazandırıyorum."

"Yeni paralimpik sporcular keşfetmeye çalışıyoruz"

Ali Uzun, haftada 5 gün Kahramanmaraş Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bedensel engellilerde yeni paralimpik sporcular keşfetmeye çalışıyoruz. 4-6 Şubat'ta Gaziantep'te yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda bir sporcum dünya barajını geçti. Onun haricinde öğrencim 5 Türkiye Şampiyonluğu ile iki kez ikincilik elde etti. Diğer sporcularımız da madalyalar aldı. Hedefim paralimpik yüzme ve milli takıma yeni sporcular keşfederek, şampiyon sporcular yetiştirmek."

Fiziki olarak engelinin olduğunu ancak zihnen bir engelinin olmadığını aktaran Uzun, gençlerin spor yaparak yetişmesinin en büyük ideallerinden biri olduğunu söyledi.

Kendisine bu zamana kadar verilen imkanları en güzel şekilde değerlendirdiğini ifade eden Uzun, "Fiziki bir engelim var ama bu bizim bir şey yapmamıza engel değil. Benim hayatta prensibim hiçbir zaman engelimi bir eksik olarak kullanmadım. Ayrıca bir öğrenciye bir sporcuya dokunmak hayatta en güzel şey olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



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