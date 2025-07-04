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Spor

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde 2. turda elendi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, çiftlerde ise ikinci turda elendi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde 2. turda elendi

Ankara

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe'ye 6-3 ve 6-3'lik setlerle yenilerek kadınlar çiftlerde ikinci turda havlu attı.

Dabrowski, Routliffe ikilisi, Irina Hromaçeva-Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc-Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşılaşacak.

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