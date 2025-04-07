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Yaşam

Pedal çevirerek bedenlerini, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyorlar

Mersin'de bisiklet ve müzik topluluğu kuran kadınlar, pedal çevirerek beden, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyor.

Yakup Sağlam  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Pedal çevirerek bedenlerini, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyorlar Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Bisiklet sevdalısı 69 yaşındaki Gülay Açıkel, 2 yıl önce kadınların sosyalleşmesini desteklemek için "Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu"nu kurdu.

Açıkel'in öncülüğündeki grup, 57 yaşındaki Hüsniye Tekin ve 47 yaşındaki Yasemin Kanber'in işbirliğinde kurulan "Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu" ile ortak etkinlikler yapmaya başladı.

Etkinliklere katılan yaşları 30 ila 70 arasında değişen, farklı meslek gruplarından kadınlar, çiçeklerle süsledikleri bisikletleriyle sahilde pedal çeviriyor.

Topluluk üyeleri, haftanın belli günlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki "Bisikletli Kadınlar Durağı"nda ritim grubunda eğitmenlerden enstrüman çalmayı öğreniyor.

Bisiklet turları da düzenleyen kadınlar, yanlarına aldıkları müzik aletleriyle mola yerlerinde verdikleri mini konserlerle pratik yapıyor.

"Şehrimizde bisiklet sürmeyen kadın kalmasın istiyoruz"

Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu Başkanı Hüsniye Tekin, AA muhabirine, bisiklet sürmeyi 54 yaşında öğrendiğini söyledi.

Spor ve müziğin kendilerini motive ettiğini belirten Tekin, "Amacımız kadınlarla bir arada olmak ve sosyal etkinliklere katılmak. Bisiklet sürmek hem psikolojik hem de bedensel mutluluk verdiği için bunu herkese aşılamak istiyoruz." diye konuştu.

Tekin, bisiklet sürdükten sonra ritim tuttuklarını ifade ederek, "Şehrimizde bisiklet sürmeyen kadın kalmasın istiyoruz. Eğitimlerimiz eğlenceli geçiyor, çok fazla talep var." dedi.

"Kadınlarımızın öz güveni artıyor"

Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu eğitmeni Gülay Açıkel de müzik ve sporu birleştirdikleri programlara 80 kişinin katıldığını söyledi.

Açıkel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Etkinliklere katılan kadınlar daha önce ellerine hiç enstrüman almamıştı. Nasıl çalınacağını bilmiyorlardı ama şimdi ilerleme kaydettiler. Kadınlar burada olmaktan mutlu. Kadınlarımızın öz güveni artıyor. Nerede bir etkinlik yapsak vatandaşlar hemen toplanıp izliyor."

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