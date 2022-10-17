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Yaşam

Patlamada hayatını kaybeden madenci, hayalini kurduğu evde 1 yıl oturabildi

30 yaşında yaşamını yitiren Emrah Kaya'nın babası Davut Kaya, "Emrah bir ev aldı banka kredisiyle, şu anda daha 1 yıllık ödemesini yaptı. Çoluk çocuğu için bir ev alma hayali vardı." dedi.

Veysel Altun, Mustafa Çavuş   | 17.10.2022
Patlamada hayatını kaybeden madenci, hayalini kurduğu evde 1 yıl oturabildi Fotoğraf: Veysel Altun /AA

Bartın

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Emrah Kaya'nın, hayalini kurduğu evi bir yıl önce banka kredisiyle aldığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası Kaya, madenciliğe 2019 yılında Bartın'ın Amasra ilçesinde başladı.

Çalışma hayatının ikinci yılında hayalini kurduğu ev için 10 yıllık kredi çeken Kaya, 14 Ekim'de maden ocağındaki patlamada 30 yaşında yaşamını yitirdi.

Emrah Kaya'nın cenazesi, 15 Ekim'de Amasra ilçesine bağlı Kaman köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

"2 yetim kaldı geride, hanımıyla beraber"

Kaya'nın babası Davut Kaya, AA muhabirine, oğlunu kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "30 yaşında onu kaybettik. 2 yetim kaldı geride, hanımıyla beraber." dedi.

Oğlunun, hayalindeki evi alabilmek için işe başladıktan 2 yıl sonra 10 yıllık kredi çektiğini aktaran Kaya, "Emrah bir ev aldı banka kredisiyle, şu anda daha 1 yıllık ödemesini yaptı. Diğer borçları da duruyor. Çoluk çocuğu için bir ev alma hayali vardı." diye konuştu.

Kaya, oğlunun yardımsever olduğunu ve çevresince sevildiğini belirterek, onu en son pazar günü gördüğünü kaydetti.

Oğlunun, her pazar çocukları ve eşiyle kendisini ziyaret ettiğini anlatan Kaya, "Karıncayı incitmeyen altın gibi bir çocuktu. 7 oğlum var, en ufakları da oydu. 30 yaşında cıva gibi delikanlıyı kaybettik, gitti." ifadelerini kullandı.

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