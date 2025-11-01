Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,878.50
BTC/USDT
110,303.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "kasıtlı" bir patlama meydana geldi

ABD'nin Boston kentinde bulunan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "kasıtlı" olduğundan şüphelenilen bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Islam Doğru  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
ABD'deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "kasıtlı" bir patlama meydana geldi

New York

Harvard Üniversitesi Polis Departmanı, patlama hakkında yerel basına bilgi verdi.

Kampüsteki Goldenson binasında saat 03.00 sularında meydana gelen patlamadan sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin, iki kişiyi binadan kaçarken gördüğü aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Boston İtfaiye Departmanına bağlı Kundaklama Birimi ekiplerinin binada yaptığı incelemelerde patlama izi buldukları ve "patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği" üzerinde durdukları ifade edildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dahil olduğu soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Sudan'da sivillerin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklama
TRT World Forum 2025'te dünyadaki ticaret çatışmaları ve yeni küresel rekabet alanları ele alındı
Kocaeli'de çöken apartmanın ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor

Benzer haberler

ABD'deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "kasıtlı" bir patlama meydana geldi

ABD'deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "kasıtlı" bir patlama meydana geldi

İzmir'de evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet