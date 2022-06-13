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Yaşam

Pakistan'da Türk mezunların kurduğu STK 60 su kuyusu açtı

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü (STK) Pakistan Mezun ve Mensupları Derneğinin (PAMDER) Muzaffergarh şehrinde açtığı 60 su kuyusuyla bölge halkı temiz suya kavuştu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.06.2022
Pakistan'da Türk mezunların kurduğu STK 60 su kuyusu açtı

İslamabad

Derneğin Pakistan Koordinatörü Talha Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muzaffergarh'ın çeşitli köylerinde bağışçıların desteğiyle açtıkları 60 kuyuyla bölge halkını temiz suya kavuşturduklarını söyledi.

Öte yandan Uğurlu, kuyu açtıranlar arasında sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu bilgisini paylaşarak, Tatlıses'in Pakistan'daki farklı sosyal projelere destek vereceğini aktardı.

PAMDER, daha önce de Muzaffergarh'ta çok sayıda su kuyusu açmıştı. Kurak iklime sahip Muzaffergarh'ta mayıs, haziran ve temmuzda ortalama sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

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