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Yaşam

Otizmli Emrah'ın çadır kentte en büyük destekçisi annesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evleri hasar gördüğü için çadır kentte kalan ailenin 15 yaşındaki oğlu Emrah Özkara, gün içinde annesiyle yürüyüş yaparak, arkadaşlarıyla oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Kadir Yıldız, Tahir Turan Eroğlu  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Otizmli Emrah'ın çadır kentte en büyük destekçisi annesi Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu - AA

Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde müstakil evleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar gören 15 yaşındaki otizmli Emrah Özkara ve ailesi çadır kentte yaşıyor.

Depremlerin en çok etkilediği yerlerden biri olan Malatya'da evleri hasar gören bazı vatandaşlar, çadır kentlerde hayatlarını sürdürüyor. Özkara ailesi de Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde kurulan çadır kentte barınıyor.

Depremzede Hülya Özkara, AA muhabirine, depremde zor bir süreç geçirdiklerini, korku, panik yaşadıklarını belirterek eşi ve biri otizmli 3 çocuğuyla süreci atlatmaya çalıştıklarını aktardı.

Depremde müstakil evlerinin hafif hasar aldığını ancak korktukları için çadır kentte barındıklarını dile getiren Özkara, deprem anında çocuklarının odasına koşarak onları kucakladığını, balkondan dışarı çıktıklarını anlattı.

Özkara, 15 yaşındaki otizmli oğlu Emrah ile çadır kentte oyun oynadıklarını, yürüyüş yaparak vakit geçirdiklerini ifade etti.

Emrah'ın sakin bir çocuk olduğunu aktaran Özkara, şöyle devam etti:

"Bize ayak uydurur. Okula da gidiyor. Sarsıntı olduğu zaman korkuyor, dışarı çıkmaya çalışıyor. Okuldan arkadaşları var, onlarla oyunlar oynuyor, boyama yapıyor. Evde de elimizden geldiğince derslerini yaptırıyoruz. Çadırda bu tür çocuklar biraz zor. Lavabolar uzak, ev gibi olmuyor. Diğer çocuklar kendi işlerini halledip, kendilerini idare edebiliyor. Emrah, bana düşkün, başkalarıyla iletişim kurmak istemez. Sadece ben ve öğretmenleriyle… Gülümüz o, öncelik onun. Akşama kadar onunla ilgileniyoruz."

"Emrah ile vakit geçirdiğimiz zaman zaten unutuyoruz"

Anne Özkara, depremden dolayı psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Çocuk da haklı, bazen sıçrıyor. Sürekli onunla ilgilenmeye çalışıyorum, ona gülüyorum, ne yapalım 'Allah'ın verdiği bir şey' diyoruz. Emrah ile vakit geçirdiğimiz zaman zaten unutuyoruz, hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Öbür çocuklar da var, beraber oynuyorlar bazen dışarıda da eğleniyorlar, top oynuyorlar, öğretmenlerle vakit geçiriyorlar. Herkesten Allah razı olsun, çok şükür bugünümüze." diye konuştu.


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