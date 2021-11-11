Dolar
9.94
Euro
11.41
Altın
1,862.34
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,639.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Ormanya'daki yabani yaşam sonbaharın güz renkleri arasında gözleniyor

Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gelen ziyaretçiler, geyik, karaca, ceylan ve ala geyik gibi yabani hayvanları görürken, sonbaharda yürüyüş ve piknik yaparak dinlenme imkanı da buluyor.

Tahir Turan Eroğlu   | 11.11.2021
Ormanya'daki yabani yaşam sonbaharın güz renkleri arasında gözleniyor Fotoğraf: Yücel Velioğlu / AA

Kocaeli

Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, doğaseverlere yabani yaşamı sonbaharda gözleme fırsatı sunuyor.

Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, sonbaharla yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı Ormanya'ya gelen ziyaretçiler, hazan mevsimiyle dökülen ve sararan yapraklar içinde geyik, karaca, ceylan, yılkı atları ve ala geyik gibi yabani yaşamı görme fırsatı buluyor.

Etrafta koşuşturan sincaplar ile kuş sesleri eşliğinde gezintiye çıkan doğaseverler, yürüyüş ve piknik yapıyor, bisiklete biniyor.

"Hafta içi yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, Ormanya'da sonbahar manzarasının kendilerine eşlik ettiğini belirterek, "Doğal yaşam parkımızda sonbahar manzaralarını görmek, ziyaretçilerimizin en büyük eğlencelerinden biri." dedi.

Sonbahar geçişini kaçırmak istemeyenlerin acele etmesi gerektiğini dile getiren Alioğlu, renk cümbüşünün yakın zamanda etkisini yitireceğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkının korunan alanlardan birisi olduğunu, burada meşe ağırlıklı olmak üzere kayın, gürgen, ıhlamur gibi ağaçların bulunduğunu aktaran Alioğlu, şunları kaydetti:

"Buraya gelen vatandaşlarımız hem sonbaharın manzaralarını görme şansı buluyor hem yürüyüş yapıyor, bisiklete binebiliyor hem de piknik yapabiliyorlar. Doğaseverler, fotoğrafçılar burada kuş gözlem alanımızda izlenimlerde bulunabiliyor. Sonbaharda yaban hayatını gözlemleme şansları oluyor. Gelen ziyaretçilerimiz göllerimizde vakit geçirebiliyor. Hafta içi yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlıyoruz, hafta sonları da bu sayı kat kat artmakta. Çocuklar ve yetişkinlere özel etkinliklerimiz var. Orman kütüphanemizde sonbaharın güzellikleri içinde kitap okuyabilirler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı
Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak
'18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız hatırlatma dozu aşılarını olabilir'
Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Ormanya'daki yabani yaşam sonbaharın güz renkleri arasında gözleniyor

Ormanya'daki yabani yaşam sonbaharın güz renkleri arasında gözleniyor

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Türkiye'nin 'en büyük blok ormanları'na sahip Karabük'te renk cümbüşü yaşanıyor

Afyonkarahisar'da parklar sonbahar renklerine büründü

Afyonkarahisar'da parklar sonbahar renklerine büründü
Diyarbakır'ın Akdeniz iklimli Geçit köyünde sonbahar, drone görüntülerine yansıdı

Diyarbakır'ın Akdeniz iklimli Geçit köyünde sonbahar, drone görüntülerine yansıdı

Yedigöller sonbaharda başka bir güzelliğe büründü

Yedigöller sonbaharda başka bir güzelliğe büründü