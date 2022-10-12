Dolar
18.59
Euro
18.05
Altın
1,669.56
ETH/USDT
1,303.00
BTC/USDT
19,148.00
BIST 100
3,542.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı ‘’Ukrayna Temas Grubu’’ oturumunda konuşuyor
logo
Yaşam

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı üreticiler fındık hasadını sürdürüyor

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Gölköy ilçesi sakinleri, geç olgunlaşan ürünlerinin hasadını yağmur altında da olsa tamamlamaya çalışıyor.

Eyüp Elevli   | 12.10.2022
Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı üreticiler fındık hasadını sürdürüyor Fotoğraf: Eyüp Elevli - AA

Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde yaşayan bazı fındık üreticileri, yağışlar ve ürünün geç olgunlaşması nedeniyle hasada devam ediyor.

Karadeniz'de ağustos ayında başlayan ve büyük bölümü hasat edilen fındıkta, sonbahar gelmesine rağmen bazı kesimlerde fındık toplama mesaisi sürüyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Düzyayla Mahallesi'nde, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticiler, geç olgunlaşan ürünlerini iklim koşulları elverdiğince hasat ediyor.

İkram ve Sevgi Karadeniz çifti, çocuklarıyla bahçede fındık topluyor. Küçük ahşap yapıda yemek için mola veren aile, hava soğuduğunda da yaktıkları ateşte ısınıp fındık toplamaya devam ediyor.

5 çocuk babası 60 yaşındaki İkram Karadeniz, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır fındık toplamayla uğraştıklarını ve hala bitiremediklerini söyledi.

Karadeniz, "Bu fındığı 10 gün sonra ancak bitirebiliriz çünkü hava şartları müsaade etmiyor. İlk etapta 60 kişi topladı ama bitmedi. Bitmediği için artık kendimiz 4 kişi topluyoruz." dedi.

"Yağmur ve çamur işimizi zorlaştırıyor"

22 yaşındaki Ramazan Karadeniz de 10 Eylül'de başladıkları hasada, yağışın işi geciktirmesi nedeniyle hala devam ettiklerini anlattı.

Fındığı bitirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Karadeniz, "Fındık işi çok zor. Çuval taşıma işi oluyor, görüldüğü gibi sürekli yağmur yağıyor. Toplaması hep sıkıntı." diye konuştu.

Karadeniz, şu ana kadar yaklaşık 4,5 ton kadar fındığı patoza verdiklerini, bahçede de 1 ton civarında toplanacak ürün olduğunu kaydetti.

57 yaşındaki Sevgi Karadeniz de çocukluğundan beri fındıkla uğraştığını, yağmur ve çamurun işlerini zorlaştırdığını, bu seneki fındığın parasıyla da oğlunun evini yaptıracaklarını söyledi.

Üreticilerden Ercan Şahin de bu sene ürünün bol olması, geç olgunlaşması ve yağış gibi sebeplerle hasadın geç vakitlere kaldığını ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Ulusal Hane Ziyaretleri"yle ihtiyaçları tespit ediyor
Ankara'da metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı kutlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda

Benzer haberler

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı üreticiler fındık hasadını sürdürüyor

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bazı üreticiler fındık hasadını sürdürüyor

Amik Ovası'nda pamuğun tarladan fabrikaya zahmetli yolculuğu başladı

Tescilli Konuralp pirincinde hasat 'yüksek verim' beklentisiyle başladı

Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

Bilecik'te üretilen cevizler ülkenin her yanına satılıyor

Bilecik'te üretilen cevizler ülkenin her yanına satılıyor
Giresun'un tescilli Şebin cevizinde hasat mesaisi başladı

Giresun'un tescilli Şebin cevizinde hasat mesaisi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet