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Ekonomi

Edirne'de buğday üreticilerinin hasat mesaisi başladı

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin buğday hasat mesaisi başladı.

Gökhan Zobar  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Edirne'de buğday üreticilerinin hasat mesaisi başladı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine stratejik ürün buğdayda hasadın başladığını söyledi.

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Hasat mesaisinin ay sonuna kadar süreceğini belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Erkenci çeşitlerde buğday hasadı başladı. Önümüzdeki günlerde hasat mesaisi yoğunlaşacak. Üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Verimler yerine göre değişmekle, dekarda 250-400 kilogram arasında değişiyor. Ekimden biçime kadar zorlu bir süreç.

Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabileceği bir sezon temenni ediyorum. Aynı zamanda tarla yangınlarına karşı üreticilerimiz ve vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Hasat döneminde ürünlerimiz heba olmasın."

Üretici Rafet Kızılkan ise hasadın tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Kış aylarında yaşanan kuraklığın bahar dönemindeki yağışlarla ortadan kalktığını ifade eden Kızılkan, "Hasada başladık. Kış aylarında biraz endişeliydik ama son yağışlar buğdaya iyi geldi. Kazasız belasız bu sezonu bitirmeyi umut ediyoruz. Genel olarak dekarda 350-400 kilogram verim alınıyor." dedi.

Rahmi Özdemir de hasadın bereketli başladığını dile getirdi.

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