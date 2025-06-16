Dolar
39.42
Euro
45.69
Altın
3,414.47
ETH/USDT
2,629.60
BTC/USDT
107,200.00
BIST 100
9,326.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Türkiye – Venezuela Ticaret Fuarı ve İkili İş Görüşmeleri” programında konuşuyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti'nde basın toplantısı düzenliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
logo
Yaşam

Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentteki ilk uğrak noktası oluyor.

Hayati Akçay  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

"Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesince, Ada'nın karşısına seyir terası, kumsala inişi kolaylaştıran ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbünü konuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen Ada, kuş gözlemcilerinden de ilgi görüyor.

Çevre düzenleme çalışmaları sonrası Ada ve çevresini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Havanın ısınmasıyla Hoynat Adası'nı ziyaret edenler, fotoğraf çekerek manzarayı unutulmaz hale getiriyor. Bazı ziyaretçiler, aileleriyle oturma alanlarında vakit geçiriyor, bazıları da Ada'nın karşısına kurulan salıncakta heyecan dolu anlar yaşıyor.

"Hoynat Adası, herkesi kendisine hayran bırakıyor"

Ziyaretçilerden Yakup Eymen, AA muhabirine, Hoynat Adası'nın doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktığını söyledi.

Ailesiyle vakit geçirmek için her fırsatta Hoynat Adası'na geldiğini dile getiren Eymen, yeşil ve mavinin güzelliğini aynı anda izleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Eymen, Ada'nın karşısına yapılan dev salıncağın bölgenin cazibesini artırdığını, ziyaretçilerin keyifli dakikalar geçirdiğini dile getirdi.

Ercan Candan da Ordu'nun turistik mekanlarının çok güzel, bunlardan birisinin de Hoynat Adası olduğunu söyledi.

İl ve yurt dışından gelen misafirlerine ilk olarak burasını gezdirdiğini anlatan Candan, herkesin hayran kaldığını ve güzel anılarla döndüğünü ifade etti.

Elif Naz Eymen de benzeri mekanların gezilerek görülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Rexhepi'ye 35 yıla kadar hapis istemi
Bakan Yumaklı: İklime Dirençli Ormancılık Projesi, ormancılık tarihimizin en kapsamlı ve stratejik projelerinden oldu
Proje yöneticiliğini fırıncının yaptığı kripto para dolandırıcılarına 10'ar yıla kadar hapis talebi
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret", "tehdit" ve "hedef gösterme" suçlarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor

Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor

Tunceli'deki Kırkmerdiven Şelaleleri yaz sezonunda turizmi hareketlendiriyor

Gaziantep'te 500 yıllık mağara kafede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Açık hava müzesini andıran Erzurum, yaz aylarında da turistlerin rotasında

Açık hava müzesini andıran Erzurum, yaz aylarında da turistlerin rotasında
Milli Saraylar bahçeleri yaz akşamlarında ziyaretçilerini ağırlıyor

Milli Saraylar bahçeleri yaz akşamlarında ziyaretçilerini ağırlıyor
Edirne'nin deniz turizmi alanı Saros'ta çevre kirliliğine karşı sıkı önlemler alınacak

Edirne'nin deniz turizmi alanı Saros'ta çevre kirliliğine karşı sıkı önlemler alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet