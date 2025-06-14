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Yaşam

Gaziantep'te 500 yıllık mağara kafede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Gaziantep'te Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Gaziantep'te 500 yıllık mağara kafede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Gaziantep'te kent sakinleri ve ziyaretçiler, kafe olarak kullanılan mağarada serinliyor.

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Gaziantep savunması sırasında yiyecek ve cephane saklandığı belirtilen Tarihi Yeni Han'daki mağara, kentte sıklıkla tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.

Yerli ve yabancı turistler, doğal serinliği nedeniyle mağaradaki kafeye geliyor. Kafede ziyaretçileri "Kara Şimşek" adlı papağan karşılıyor.

Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine, "Havalar iyice ısınmaya başladı. Mağaranın içerisi serin olduğu için ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. İçerinin hava sıcaklığı 15 derece." dedi.

Mağaranın yaklaşık 500 yıllık olduğunu aktaran Kaleoğlu, "İçerisinde 4 su kuyusu bulunuyor. 12 sütun ayaklı bir yapı. Savaş yıllarında kullanılan bir mekan. Şu anda kafe olarak hizmet veriyor." diye konuştu.

Faik Tunay, Almanya'dan Gaziantep'e her gelişinde mağara kafeye uğradığını, burada serinlediğini söyledi.

Mustafa Tekkelioğlu ise İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Mağaranın gerçekten havası çok güzel. Müthiş bir serinlik var. Dışarı çıkmak istemiyoruz." dedi.

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