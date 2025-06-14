Ankara Kalesi ve Atakule, 186. kuruluş yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı
Ankara Kalesi ve Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.
Ankara
Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186. yılını kutluyor.
Bu kapsamda başkent Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Kalesi, yapılan özel çalışmayla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ankara'nın simge yapısı Atakule ise 186. kuruluş yılına özel, kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırılarak tepe kısmındaki ekrana "Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında" ifadesi yansıtıldı.
Alışveriş merkezi kısmında bulunan ekranda ise jandarmanın faaliyetlerine ilişkin görüntülere yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.