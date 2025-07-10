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Van'da "helikopter kazasında arama kurtarma tatbikatı" yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde "helikopter kazasında arama kurtarma tatbikatı" gerçekleştirildi.

Muhammed Onur Yavrutürk, Necmettin Karaca  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Van'da "helikopter kazasında arama kurtarma tatbikatı" yapıldı Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla düzenlenen eğitim kampı kapsamında ilçedeki 108. Topçu Alay Komutanlığı yerleşkesinde tatbikat yapıldı.

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Senaryo gereği kaza kırıma uğrayan helikopter için ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden alarak Acil Müdahale Çadırı'na taşıdı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralıların ambulansla hastaneye sevki sağlandı.

Muradiye ilçesindeki Tarihi Şeytan Köprüsü'nde de doğada arama kurtarma tatbikatı yapan ekipler, senaryo gereği kayalıklardan düşerek yaralanan 5 kişiyi kurtardı.

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Levent Bayram, basın mensuplarına, tatbikatların başarılı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Tatbikatlara katılan ekiplere teşekkür eden Bayram, "Bu tatbikatlarımızın amacı halkımızı bilinçlendirmek ve UMKE personelini profesyonelleştirmek. Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Van illerimizden 125 personelimiz katılım sağladı. Yarın sona erecek eğitim programında, suda ve doğada kayıp arama, trafik ve helikopter kazalarında yaralıların kurtarılması tatbikatları gerçekleştirilecek." diye konuştu.

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