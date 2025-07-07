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Kilis'te ormanlar yangınlara karşı jandarma tarafından denetleniyor

Kilis'te yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 30 Kasım'a kadar yasaklanması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor.

İbrahim Özcan  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Kilis'te ormanlar yangınlara karşı jandarma tarafından denetleniyor Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Deliosman köyü sınırlarındaki alanda devriye gezen ekipler, dronla bölgede denetim yaptı, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

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Denetimlerde İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, asayiş ve trafik devriyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından ormanlık alanlarda gözetleme, denetim ve kontroller yapıldı.

Ekiplerce orman yangınlarının olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler verildi.

7 gün 24 saat esasına göre faaliyetlerde bulunan ekipler gece görüşlü termal kameralarla da bölgeyi sürekli kontrol ediyor.

Deliosman köyü sakinlerinden Abdulkadir Çoban "Köyümüz orman köyü. Bir tehlike anında ilk zarar bize olacaktır. Köylüler olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Çalışmalarından ötürü jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Emrah Akbal da ormanların ülkenin ciğeri olduğunu, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduklarını söyledi.

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