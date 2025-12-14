Dolar
Yaşam

Ordu'daki Perşembe Yaylası 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, ocak-kasım döneminde 1,3 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Hayati Akçay  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Ordu'daki Perşembe Yaylası 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, yaylanın yılın her mevsimi ilgi gördüğünü belirterek, 2025'in 11 ayında 1,3 milyon kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Yıl sonuna kadar Perşembe Yaylası'nın 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ifade eden Gündoğar, "Yaylamız sezonluk değil, dört mevsim ziyaretçi alıyor. Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler burada eşsiz doğa manzarasını izlemenin yanı sıra piknik yapabilme ve gölet çevresinde vakit geçirme imkanı buluyor." dedi.

Gündoğar, temmuz ayında düzenlenen Uluslararası Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali dolayısıyla çok sayıda kişinin geldiğini belirterek, "Bu festival için gerek ilden gerekse il dışı ve yurt dışından gelen misafirlerimiz oldu. Ziyaretçi sayısında bu organizasyonun önemi oldukça fazla." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda yaylada hayvancılığın yaygın olduğuna işaret eden Gündoğar, "Yaylada yıllık 30 binin üzerinde küçükbaş, 6 bin civarında da büyükbaş hayvan tüketiliyor. Bu noktada tarım ve hayvancılıkta da iyi noktadayız." diye konuştu.

Gündoğar, yaylaya yeni konaklama alanları yapıldığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, yaylanın bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara dron ile görüntülendi.

