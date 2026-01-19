Dolar
Yaşam

Ordu'da yaklaşık 100 kişinin tek sıra halinde karda kayması renkli görüntüler oluşturdu

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaklaşık 100 kişinin aynı anda tek sıra halinde karda kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Hayati Akçay  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Ordu'da yaklaşık 100 kişinin tek sıra halinde karda kayması renkli görüntüler oluşturdu

Ordu

Kumru Belediyesince Fizme Mahallesi'nde 4'üncü Kayak Festivali düzenlendi. Festivale katılanlar kendi imkanlarıyla oluşturdukları pistte tek sıra halinde dizildi.

Poşetlerle aynı anda karda kayan katılımcılar, renkli anlara sahne oldu.

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğin mahalle kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Yalçuva, festivale katılımın her geçen yıl arttığına işaret ederek, "Bugün ortaya çıkan tablo mahalle olma kültürünün, iyi komşuluk ilişkilerinin ve sıcak dayanışmanın en güzel yansımalarından biridir." ifadelerini kullandı.


