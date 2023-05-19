Dolar
19.81
Euro
21.38
Altın
1,964.04
ETH/USDT
1,811.20
BTC/USDT
26,860.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

ORAN'ın desteği ile kurulan atölyeler gençlere iş umudu oluyor

ORAN Kalkınma Ajansı, Kayseri'de Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı "Pınarbaşı Meslek Kazandırıyor" projesi kapsamında bilişim, elektrik, mobilya ve kaynakçılık atölyeleri oluşturulmasına 1 milyon 355 bin lira destek verdi.

Ergün Haktanıyan  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
ORAN'ın desteği ile kurulan atölyeler gençlere iş umudu oluyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, öğrencilerle işsiz gençlerin becerilerinin gelişmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik hazırladığı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren ORAN Kalkınma Ajansı'na sunuldu.

İlçede genç nüfus göçünün de engellenmesinin hedeflendiği ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Pınarbaşı Meslek Kazandırıyor" projesi kapsamında okulda bilişim, elektrik, mobilya ve kaynakçılık atölyeleri kuruldu.

Atölyelerde başta kaynakçılık olmak üzere verilen eğitimlerle öğrenciler, istihdam protokolleri yapılan firmalarda çalışma imkanı bulacak.

Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Gezer, AA muhabirine, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerindeki 18-25 yaş arası gençlere eğitim verileceğini söyledi.

Gençlerin istihdamına yardımcı olup bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladıklarını anlatan Gezer, şöyle konuştu:

"Projemizin içeriğinde kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursumuz da var. Yine gençlerimize yönelik girişimcilik kursumuz var ve KOSGEB tarafından online olarak gerçekleştirilecek. Projemiz yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeliydi. Ben kalkınma ajansımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok alakadar oldular, Allah razı olsun. Uzmanlarımız, genel sekreterimiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız da sürekli bize destek oldu. Lisemize 1,5 milyon liralık malzeme ve ekipman kazandırdık."

Gezer, okullarında metal işleri, mobilya, bilgisayar ve elektrik olmak üzere 4 bölüm bulunduğunu belirterek, projenin ana omurgasını, metal işleri ve argon kaynakçılığı kursunun oluşturduğunu vurguladı.

Kurslar ücretsiz

Gençlerin aldıkları eğitimin ardından doğal gaz ve petrol boru hattı çalışmaları, termik santral gibi merkezlerde çalışma imkanı bulacağını vurgulayan Gezer, "Burada yüksek ücretlerle istihdam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Lisedeki öğrencilerimize karbon kaynağı atölyemizi kurduğumuz için eğitim veriyoruz. Genç işsizlerimiz için de 12'şer kişilik gruplar halinde ilana çıktık. Müracaatlar halk eğitim merkezlerine yapılıyor. Bu kurslar ücretsiz. Devletimizin imkanları ve ajansımızın desteği, eğitim kadromuzun gayretleriyle bu kursları önümüzdeki ay açmayı planlıyoruz."

Gezer, mezun olup iş bulamayan gençlere kapılarının açık olduğunu ifade ederek, projenin amacına ulaşması temennisinde bulundu.

Metal bölümü 10. sınıf öğrencisi Efekan Köseoğlu da açılan atölyelerin el becerilerini geliştirmelerine imkan sağladığını, iş bulma konusunda önemli avantaj elde ettiklerine inandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te depremzedeler için çelik konstrüksiyonlu köy evleri inşa ediliyor
İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkusu yaşandı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

ORAN'ın desteği ile kurulan atölyeler gençlere iş umudu oluyor

ORAN'ın desteği ile kurulan atölyeler gençlere iş umudu oluyor

Genç yazılımcılar Bandırma Vapuru'nu sanal gerçeklik gözlüğüne taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na telefonla bağlandı

Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisindeki yapısal dönüşüm temel zorluk olacak

Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisindeki yapısal dönüşüm temel zorluk olacak
Gölete düşen öğrenciyi kurtarmak isterken boğulan liselilerin hayalleri yarım kaldı

Gölete düşen öğrenciyi kurtarmak isterken boğulan liselilerin hayalleri yarım kaldı
Fen lisesi öğrencileri atık suları su sümbülüyle arıtacak

Fen lisesi öğrencileri atık suları su sümbülüyle arıtacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet