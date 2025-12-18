Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşuyor.
Yaşam, insana dair

Kocaeli'de öğrenciler hayat bilgisi dersinde öğrendiklerini okul koridorlarına çizilen resimlerle pekiştiriyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir ilkokulda koridorlara çizilen resimlerle, öğrencilerin hayat bilgisinde yaşama, tarihe ve kurallara dair öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Ümit Ülker  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Kocaeli'de öğrenciler hayat bilgisi dersinde öğrendiklerini okul koridorlarına çizilen resimlerle pekiştiriyor Fotoğraf: Ümit Ülker/AA

Kocaeli

Mehmet Akif İlkokulu Müdürü Emrullah Yıldız öncülüğünde hayata geçirilen uygulama kapsamında okulun katları tematik olarak düzenlendi. Birinci ve ikinci katlarda Türkiye'nin 7 bölgesine ait tarihi ve kültürel mekanlar resmedildi.

Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kapadokya'daki peribacaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İzmir Saat Kulesi, bu alanlarda yer alan görseller arasında bulunuyor.

Okulun üçüncü katı ise trafik bilincine ayrıldı. Trafik işaretleri, sinyalizasyonlar, kavşaklar ve şehir giriş tabelalarının yer aldığı alanda öğrencilere erken yaşta trafik kuralları görsel olarak aktarılıyor.

Dördüncü katta da "Zaman Tüneli Sokağı" oluşturuldu. Bu bölümde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllarda Türkiye'de kullanılan araçlar, dönemin yaşam tarzına ait görseller yer alıyor. Yeşilçam sanatçılarına ait afişler, TRT ekran kapanış simgesi ve geçmiş yıllarda kullanılan okul önlükleri de bu katta sergileniyor.

Yıldız, AA muhabirine, öğrencilerin görsel materyallerle daha kalıcı öğrenme sağladığını belirterek, "Hedefimiz, çocukların geçmişle bağlantılarını koparmamaları. Bir anlamda hayat bilgisi dersini okulumuza yansıttık. Okulu sadece bir ders görülen yer değil, yaşam alanı haline getirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Okulun 3/E sınıfı öğrencilerinden Sevde Kızıltoprak da trafik kurallarını okulun üçüncü katındaki görseller sayesinde öğrendiğini söyledi.

