Okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlendi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" düzenlendi.
Ankara
Etkinlikler, çocuklara yalnızca bilgi kazandırmak değil, vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek amacıyla yapıldı.
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki etkinlikte, öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.
Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları sallayan öğrenciler, hep bir ağızdan "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, Gazze'den defol" sloganları attı.
Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emrah Tokatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okullarımızda öğrencilerimizin, Gazze'de çocukların yaşadığı sıkıntıları, uğradıkları soykırımı bir nebze de olsun hissedebilmeleri, onlarla dayanışma içerisinde olabilmeleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki 'erdem, değer, eylem' çerçevesinde öğrencilerimizin evrensel değerlere uygun, vicdanlı, ahlaklı ve nerede bir mazlum varsa onlara sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini hedeflediğimiz için bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
"İnşallah eski, güzel günlerine geri dönerler"
Öğrencilerden Ayhan Yusuf Aktaş, Gazze'de İsrail'in soykırımı nedeniyle çocukların okula gidemediğine dikkati çekti.
Aktaş, "Özellikle çocuklar ölüyor. Bu soykırım çok kötü ve üzücü. Onların yanındayız. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bu destek onlar için çok önemli. Onların yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. İnşallah, güzel günlerine geri dönerler." diye konuştu.
Öğrenci Ecenur Koz da farkındalık etkinliklerini yapmanın önemini dile getirerek, "Umarım, yakın sürede bizim burada yaptığımız gibi onlar da kendi varlıklarının önemini görerek daha iyi hissetmeye başlarlar. Umarım, kardeşlerini kaybetmeleri son bulur, onlar da bizim gibi umut dolu gelecek için çalışmaya devam ederler." değerlendirmesini yaptı.
Okul bahçesindeki programın ardından öğrenciler, sloganlar atarak konferans salonuna geldi.
Konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, Gazze için dua edildi.
Okuldaki öğrencilerin Gazze için çizdiği resimlerin de sergilendiği programda, öğrencilerden Asya Güney Nizar Kabbani'nin "Kudüs", Luna Sarıkaya ise Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa" şiirini okudu.
Programda, Gazze'de yaşananları anlatan kısa film gösterimi yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Filistin'de yaşananlarla ilgili Türkiye'de çocuklarımızın bu sürece sahip çıkacak bir şuurla yetişmesini sağlamak önemli"
Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Ömer Duygun İlkokulu'na gelen Tekin'i, öğrenci ve öğretmeler Filistin atkıları ile karşıladı.
Bakan Tekin, atkı takarak okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Burada öğrencilerin Mescid-i Aksa ve Gazze konulu çizdikleri resim ve çalışmaları inceleyen Tekin, okuldaki bir sınıfta derse girip öğrencilerle sohbet etti, ardından öğretmenlerle toplantı yaptı.
Tekin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başlarken de "Çanakkale'den Gazze'ye" temasıyla vatan savunması ve bağımsızlık temalı bir eğitim öğretim haftası başlangıcı yaptıklarını, geçen zaman içerisinde İsrail'in uyguladığı zulmün bitmediğini, tam tersine bir soykırım noktasına eriştiğini söyledi.
Bakan Tekin, 60 binin üzerinde insanın şehit edildiği bir soykırım sürecinin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Eğitim ile ilgilenen bizlerin, eğitimcilerin aslında asıl üzerinde durması gereken şey bu dünyada barış içerisinde birlikte, adaleti, demokrasiyi, insan haklarını egemen kılacak bir yaşam ortamı oluşturmak. Bizim, eğitim bakanlıkları olarak, eğitimciler olarak ana hedefimizin bu olması gerekiyor. Bunu her gittiğim ortamda söylüyorum. Uluslararası toplantılarda da söylüyorum. Eğitimin aslında bunu yapması lazım. İnsanların birbirlerinin haklarına saygı duyduğu, birbirlerinin hak ve hukukunu koruduğu bir alan inşa etmek durumunda.
Biz 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirirken ana parametre olarak bunu aldık. Biz dedik ki bizim yetiştirdiğimiz çocuklar, biz öyle bir program yapacağız ki bizim çocuklarımız dünyada barışı, insan haklarını, demokrasiyi savunacak, bu değerlerin mücadelesini yapacak bir kuşak yetiştirmeliyiz. Bunun da bütün dünyadaki eğitim, öğretim programlarına örnek olmasını arzu ediyoruz dedik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda müfredat değişikliklerimizle ilgili sunumlar yaparken de odağa bunu yerleştirdik. En son mayıs ayının başında OECD PISA Yönetim Kuruluyla İstanbul'da yaptığımız toplantıda da bu pencereden yaptıklarımızı anlattığımızda gayet takdirle de karşılanmıştı."
Tekin, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin önemini anlatarak, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, bir zulümle karşı karşıya kaldıklarında, hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği bir ortam gördüklerinde 'Türkler gelir ve bizi kurtarır, Türkler bizim hakkımızı savunur' algısı var. Bundan da ben bir Türk olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten gurur duyuyorum." diye konuştu.
Yusuf Tekin, dünyanın her tarafında insanların Türklere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu şekilde barış, insan hakları, adalet, demokrasi için güveniyor olmasının kendisi için mutluluk verici bir şey olduğunu vurguladı.
"Bu konuda da sesimizi duyurmak istemiştik"
Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla bu iki perspektiften baktığımızda, Filistin'de yaşananlarla ilgili Türkiye'de çocuklarımızın bu sürece sahip çıkacak bir şuurla yetişmesini sağlamak, hem evrensel eğitimin ana felsefesi açısından hem de Türk Devlet geleneği, Türkiye'nin toplumsal yapısı açısından ve Türkiye'nin uluslararası imajı açısından önemli. Bugün soykırımın ikinci yılı, bugün de okullarımızda böyle bir etkinliği yapmayı uygun bulduk ki biliyorsunuz son günlerde özellikle sadece ve sadece insani yardım amaçlı dünyanın farklı ülkelerinden, farklı milletlerden, farklı etnik ve dini aidiyetlerden insanların salt insani yardım götürmek üzere insan hakları aktivisti olarak yaptıkları eylemler, İsrail vahşi politikası tarafından engellendi. Bu konuda da sesimizi duyurmak istemiştik.
Türkiye genelinde öğretmen arkadaşlarımızdan, okullarımızdan böyle bir gönüllü etkinlik ortamı oluşturulsun istemiştik. Biz de bugün burada Erzurum'da öğretmen arkadaşlarımızla bu etkinlikleri birlikte yaptık. Emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza, bu konuda hassasiyetini bizimle paylaşan bütün sivil toplum örgütlerine, siyasilere burada şükranlarımı sunuyorum. Eğitim, dediğimiz gibi hep beraber altından kalkabileceğimiz bir yük. İnşallah biz bu paylaşımcı mantıkla dünyanın ortak ve yaşanabilir bir dünya haline gelmesi için insan haklarını, adaleti, demokrasiyi önceleyen bir eğitim anlayışı inşa etmeye hep beraber devam edeceğiz."
Tekin'e, ziyaretlerinde Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve ilçe milli eğitim müdürleri eşlik etti.
Edirne
Edirne'de sağanak nedeniyle etkinlikler sınıflarda yapıldı.
Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda öğretmenler, öğrencilere İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında bilgi verdi, bölgedeki yıkımı anlatan fotoğraf ve videolar gösterdi.
Etkinlikte ayrıca Türkiye ve dünyada Küresel Sumud Filosu'na destek eylemlerinden görsellere de yer verildi.
Daha sonra öğrenciler çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla duygularını anlattı.
8-B sınıfı öğrencilerinden Alper Hüsamettin Erinmez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını dilediğini belirterek yazdığı şiiri okudu.
Öğrenciler yaptıkları çalışmaları temsili sandığa atarak etkinliği sonlandırdı.
Kırklareli
Kırklareli'nde de öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı mektup yazdı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen programda, derslikleri ziyaret ederek öğrencilere İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında bilgi verdi.
Ardından öğrenciler "Filistin ve Gazze" temalı mektup yazdı. Toplanan mektupların okul idaresi tarafından oluşturulacak "Filistin ve Gazze" köşesinde sergileneceği belirtildi.
Özefsun, AA muhabirine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla bugün kentteki tüm okullarda "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilere daha güzel bir dünya bırakmak için gayret gösterdiklerini anlatan Özefsun, İsrail'in Gazze'de kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan zulme devam ettiğini belirtti.
Okul Müdürü Murat Baltalı da Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek istediklerini ifade etti.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Gazze işgaline dur de" adlı program düzenlendi.
Öğrenciler, programa katılmak için okula gelenleri ellerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça "Savaşa hayır", "Nehirden denize özgür Filistin" dövizleriyle karşıladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Cüneyt Özvardarlı, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.
Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle farkındalık oluşturduklarını aktaran Özvardarlı, Gazze'de yaşananların sona ermesini temenni etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ise İsrail'in uyguladığı zulmün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası topluma anlatıldığını dile getirdi.
Filistin'in haklılığının tüm dünyada kabul gördüğünü aktaran Yeniyol, "Uluslararası kamuoyunda hassasiyetle takip edilen Filistin meselesi eğitim camiamızın gündemi olmuştur. Bu vicdanımızın güçlü sesinin bir ifadesidir. Bizler eğitim camiası olarak bu sürece seyirci kalmayacağız." diye konuştu.
Etkinlikte, Filistinli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Matematik Bölümü öğrencisi Sara Alhalabi de Gazze'de yaşananları anlattı.
Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, şarkılar söyledi.
Okul içerisinde ayrıca Gazze'de yaşanan dramı anlatan fotoğraf sergisi oluşturuldu.
Van
Erciş ilçesinde kağıtlara Filistin bayrağı çizerek okulun bahçesinde "Gazze" koreografisi oluşturan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
İlçedeki Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu'nda "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenlendi.
Bu kapsamda sınıflarında Filistin bayrakları çizen öğrenciler, bunları okulun bahçesinde açtı.
Bazı öğrenciler de "Gazze" koreografisi oluşturdu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulundu.