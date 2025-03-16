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Yaşam

Nostaljik insanlar daha kalıcı dostluk kuruyor ve ilişkilerinde daha fazla çaba harcıyor

Yapılan araştırmada nostaljik insanların, daha güçlü ve kalıcı dostluk kurduğu ve ilişkilerini sürdürmek için daha fazla çaba harcadığı belirlendi.

Dilara Karataş  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Nostaljik insanlar daha kalıcı dostluk kuruyor ve ilişkilerinde daha fazla çaba harcıyor

Ankara

Japonya'nın Kyoto Üniversitesi'nden araştırmacılar, üç farklı deneyde ABD ve Avrupa'dan yaklaşık 1500 katılımcıyla nostaljinin arkadaşlık ilişkileri üzerindeki etkisini inceledi.

Deneylerde katılımcıların nostaljik duygulara ne kadar yatkın oldukları ve sosyal ilişkilerindeki yakınlık düzeyleri araştırıldı.

Bulgular, nostaljik bireylerin sosyal bağlarını sürdürmeye daha fazla özen gösterdiğini ve daha yakın arkadaşlıklar kurduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, insanların yaşlandıkça daha nostaljik hale geldiklerini belirledi.

Kyoto Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarlarından Kuan-Ju Huang, yaptığı açıklamada, "Daha nostaljik hisseden ve anılarına değer veren insanlar, ilişkilerinin öneminin ve el üstünde tutulması gerektiğinin farkındadır." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Cognition and Emotion" isimli dergide yayımlandı.

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