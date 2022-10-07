Nijeryalı genç kız bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda sebze-meyve yetiştiriyor
Ülkesinde artan güvenlik sorunları nedeniyle ailesine ait tarlaya gidemeyen Nijeryalı genç kız Jessica Samuel Dan-Juma, evlerinin bahçesinde çuvallarda yetiştirdiği mahsulle hem yiyecek ihtiyacını karşılıyor hem de satarak okul harçlığını çıkarıyor.
Abuja
Başkent Abuja'nın doğusundaki Nasarawa eyaletinin Keffi bölgesinde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Dan-Juma, 2 sene önce bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda plantain, yam, bamya ve börülce gibi meyve-sebze yetiştirmeye başladı.
Dan-Juma, kurduğu "çuval tarlası" ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle epey zamandır tarlaya gidemediklerini ve evde bazen yiyecek bulamadıklarını kaydetti.
Uzun süre yiyecek temin etmek konusunda zorlandıklarını anlatan Dan-Juma, bahçede yeterli yer olmadığı için babasının, çuvalda bir şeyler ekmeyi önerdiğini belirtti.
Dan-Juma, "Aslında başta 'Bir deneyelim, olursa tamam ama olmazsa vazgeçeriz' dedik. İlk ektiklerimizden pek verim alamadık. Ufak tefek hatalar yapmıştık ancak tüketebileceğimiz kadar bir şeyler yetiştirdik. Daha sonra daha da güzel oldu." diye konuştu.
Bugün çuvallarda yetiştirdikleri mahsulü komşularına da sattığını ifade eden Dan-Juma, kazandığı paranın bir kısmını okul masrafını karşılamak için kullandığını söyledi.
"Her şeyi çuvallarda yetiştiriyoruz"
Dan-Juma, ekim yaparken öncelikle, tezekten hazırladıkları gübreyle karıştırdıkları toprağı delikler açtıkları çuvallara koyduklarını ve daha sonra tohumu ektiklerini anlatarak, "Her şeyi çuvallarda yetiştiriyoruz. Güvenlik sorunu ya da endişe edilecek bir şey yok. Ne zaman evden çıksan tarlayı gezebiliyorsun, bir sorun varsa da erkenden fark edebiliyorsun." dedi.
Nijerya'da son yıllarda terör örgütü Boko Haram ve silahlı grupların artan saldırıları sivillerin hayatını olumsuz etkiliyor.
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