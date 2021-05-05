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Yaşam

Muş'ta yaşayan Nazım Uzunboylu 53 yıldır okuduğu gazeteleri arşivliyor

Muş'un Varto ilçesinde 69 yaşındaki Nazım Uzunboylu, 1968 yılından bu yana okuduğu gazete ve dergileri evinin odasında arşivliyor.

Sabri Yıldırım   | 05.05.2021
Muş'ta yaşayan Nazım Uzunboylu 53 yıldır okuduğu gazeteleri arşivliyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Çaylar köyünde yaşayan 4 çocuk babası Nazım Uzunboylu, her gün alıp okuduğu gazeteleri özenle saklıyor.

Binlerce gazeteden arşiv oluşturan Uzunboylu, zaman zaman yıllar öncesine ait gazeteleri okuyarak anılarını tazeliyor.

Uzunboylu, gazetecilere, 1968'den bu yana her gün haberleri okuyarak ülkenin sorunları ve gündeminden uzak kalmadığını söyledi.

Gazete okumaktan büyük keyif aldığını anlatan Uzunboylu, şöyle konuştu:

"O zamanlar Varto'da gazete satılmıyordu, ben de gazetelerimi Muş'tan temin ediyordum. 53 yıldır gazete ve dergi biriktiriyorum. Okuyorum ve bugüne kadar hiç ara vermedim. Bende olan arşiv hiçbir yerde yok. Herkes gelip burada siyasi konuları, kazaları araştırıp buluyor. Evimin 30 metrekarelik bir odasını sadece gazete ve dergi arşivi için kullanıyorum. Arşivimde 500 bine yakın gazete ve dergi var."


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