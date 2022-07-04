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Yaşam

Muş'ta mandalar süt veriminin artması için Murat Nehri'nde serinletiliyor

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar ve hayvan sahipleri, sıcak havadan bunalan mandaları, Murat Nehri'nde serinleterek süt verimini artırmaya çalışıyor.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım   | 04.07.2022
Muş'ta mandalar süt veriminin artması için Murat Nehri'nde serinletiliyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Gün boyunca kentteki meralarda otlatılan hayvanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde çobanlar ve hayvan sahipleri tarafından Karasu Nehri'ne getiriliyor.

Süt veriminin artması için yaklaşık 4 saat suda bekletilerek serinlemeleri sağlanan hayvanlar, daha sonra tekrar meralara götürülüyor.

İlçeye bağlı Karakütük köyünde besicilik yapan Erkan Kılıçarslan, gazetecilere, bölgede manda yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu söyledi.

Mandaların sıcağa dayanıksız olduğunu anlatan Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yaz aylarında hayvanları sıcaktan korumak için Murat Nehri'ne getiriyoruz. Mandalar suyu çok seviyor. Günde ortalama 4 saat suda kalıyorlar. Bazen sudan çıkmak istemiyorlar. Hayvanların suya girmesi süt verimini artırıyor. Suda temizleniyorlar ve hastalıklardan korunuyorlar. Manda sütü ve yoğurdu çok sağlıklı. Manda yoğurdu çok tercih ediliyor. Zaman zaman fotoğraf sanatçıları da buraya gelerek mandalar suya girdiğinde fotoğraf çekiyorlar."

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